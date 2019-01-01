У неповнолітньої волинянки вкрали дорогу музичну колонку
Сьогодні, 08:53
У неповнолітньої мешканки села Смоляви зникла музична колонка.
Про це пише Волинь Нова.
Вартість завданих зибтків – 1500 гривень.
А у 53-річної жительки Лобачівки зник півень. Птах із незамкненого курника зник уночі. Сума завданих збитків – 100 гривень.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
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Про це пише Волинь Нова.
Вартість завданих зибтків – 1500 гривень.
А у 53-річної жительки Лобачівки зник півень. Птах із незамкненого курника зник уночі. Сума завданих збитків – 100 гривень.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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