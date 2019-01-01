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У неповнолітньої волинянки вкрали дорогу музичну колонку

У неповнолітньої волинянки вкрали дорогу музичну колонку
У неповнолітньої мешканки села Смоляви зникла музична колонка.

Про це пише Волинь Нова.

Вартість завданих зибтків – 1500 гривень.

А у 53-річної жительки Лобачівки зник півень. Птах із незамкненого курника зник уночі. Сума завданих збитків – 100 гривень.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ.

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Теги: крадіжка, Волинь
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