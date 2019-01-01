У неповнолітньої волинянки вкрали дорогу музичну колонку





Про це пише



Вартість завданих зибтків – 1500 гривень.



А у 53-річної жительки Лобачівки зник півень. Птах із незамкненого курника зник уночі. Сума завданих збитків – 100 гривень.



Леся ВЛАШИНЕЦЬ.



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