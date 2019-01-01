Курс валют у Луцьку на 30 серпня





Євро при купівлі становить - 27.579, продажу - 28.141.



Курс російського рубля: купівля - 0.334, продаж - 0.393.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.091, продаж - 6.554.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.007, а продаж - 25.360.Євро при купівлі становить - 27.579, продажу - 28.141.Курс російського рубля: купівля - 0.334, продаж - 0.393.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.091, продаж - 6.554.

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