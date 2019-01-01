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30 серпня – яке сьогодні свято і чому в цей день обов'язково потрібно допомагати сиротам

30 серпня – яке сьогодні свято і чому в цей день обов'язково потрібно допомагати сиротам
30 серпня за народним календарем – Мирона. Це свято мало й іншу назву –"вдова допомоги".

Вважалося, що 30 серпня обов'язково потрібно допомагати сиротам і жінкам, які залишилися вдовами, - пише Сьогодні.

Так, на Мирона люди збиралися і виконували спільну роботу в полі, або по господарству у таких господинь.

Народні прикмети на 30 серпня
– Туман і роса вранці – на гарну погоду.

– Небо затягнулося хмарами – до негоди.

– Сонце на сході червоне – до вітряної погоди.

– Сонце в хмару сідає – чекай негоди в найближчі дні.

– Птахи відлетіли в теплі краї – скоро похолодає.

– Якщо цього дня гарна погода, то весни ранньої не буде.

Що можна робити 30 серпня

1. У цей день можете сміливо відправлятися у поїздки – вони пройдуть успішно.

Що не можна робити 30 серпня

1. День вважається невдалим для сватання, весілля і заручин.

2. Цього дня не можна ворожити і довго дивитися в дзеркало.


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Теги: свято, 30 серпня
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