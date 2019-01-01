30 серпня – яке сьогодні свято і чому в цей день обов'язково потрібно допомагати сиротам
Сьогодні, 09:16
30 серпня за народним календарем – Мирона. Це свято мало й іншу назву –"вдова допомоги".
Вважалося, що 30 серпня обов'язково потрібно допомагати сиротам і жінкам, які залишилися вдовами, - пише Сьогодні.
Так, на Мирона люди збиралися і виконували спільну роботу в полі, або по господарству у таких господинь.
Народні прикмети на 30 серпня
– Туман і роса вранці – на гарну погоду.
– Небо затягнулося хмарами – до негоди.
– Сонце на сході червоне – до вітряної погоди.
– Сонце в хмару сідає – чекай негоди в найближчі дні.
– Птахи відлетіли в теплі краї – скоро похолодає.
– Якщо цього дня гарна погода, то весни ранньої не буде.
Що можна робити 30 серпня
1. У цей день можете сміливо відправлятися у поїздки – вони пройдуть успішно.
Що не можна робити 30 серпня
1. День вважається невдалим для сватання, весілля і заручин.
2. Цього дня не можна ворожити і довго дивитися в дзеркало.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вважалося, що 30 серпня обов'язково потрібно допомагати сиротам і жінкам, які залишилися вдовами, - пише Сьогодні.
Так, на Мирона люди збиралися і виконували спільну роботу в полі, або по господарству у таких господинь.
Народні прикмети на 30 серпня
– Туман і роса вранці – на гарну погоду.
– Небо затягнулося хмарами – до негоди.
– Сонце на сході червоне – до вітряної погоди.
– Сонце в хмару сідає – чекай негоди в найближчі дні.
– Птахи відлетіли в теплі краї – скоро похолодає.
– Якщо цього дня гарна погода, то весни ранньої не буде.
Що можна робити 30 серпня
1. У цей день можете сміливо відправлятися у поїздки – вони пройдуть успішно.
Що не можна робити 30 серпня
1. День вважається невдалим для сватання, весілля і заручин.
2. Цього дня не можна ворожити і довго дивитися в дзеркало.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку відкриють магазин гранітних кухонних мийок «ADAMANT»*
Сьогодні, 09:30
30 серпня – яке сьогодні свято і чому в цей день обов'язково потрібно допомагати сиротам
Сьогодні, 09:16
Курс валют у Луцьку на 30 серпня
Сьогодні, 09:12
У неповнолітньої волинянки вкрали дорогу музичну колонку
Сьогодні, 08:53
Медіа