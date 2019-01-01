«Бюджет участі»: лучан запрошують долучитись до розвитку рідного міста

У Луцьку розпочинається конкурс громадських проектів «Бюджет участі».Про це повідомив перший заступник Луцького міського головина своїй сторінці у Facebook.Посадовець зазначив, що він триватиме з 1 до 30 вересня.«Це чудова можливість для кожного, хто хоче не на словах, а на ділі стати учасником процесу розподілу бюджетних коштів, які будуть спрямовані на реалізацію запропонованих вами ініціатив. Три мільйони гривень в цілому виділено цьогоріч для фінансування громадських ініціатив. На кожну запропоновану вами ініціативу можна залучити 250 тис грн.Маєте ідеї, як зробити кращим наше місто? Тоді готуйте проектну заявку Бюджету участі, інформуйте однодумців, агітуйте громадськість голосувати за вашу ініціативу», – йдеться у дописі.Також Григорій Недопад зазначив, що 30 серпня о 12 годині в Центрі національно-патріотичного виховання на вулиці Кафедральній, 4 відбудеться тренінг з написання проектних заявок, а також навчання з користування електронною системою голосування для всіх охочих.«Мрієте про дитяче містечко у вашому районі? Про додаткове освітлення чи облаштування скверу тощо – готуйте проектну заявку і ваша ідея буде реалізована за кошти міського бюджету, якщо зацікавить лучан і отримає достатню підтримку під час голосування.Переконаний у тому, що Бюджет участі – це дуже вдалий механізм, який вже підтвердив свою ефективність в минулих роках. Тож цьогоріч збільшено і суму його фінансування, а отже і можливостей у ініціативних лучан більшає. Не втрачайте нагоди проявити себе у корисних для міста проектах і справах. Так, для того, щоб досягти своєї мети, потрібно буде докласти певних зусиль, сформулювати свою ідею, зацікавити громадськість, підготувати проект, а в підсумку – на практиці отримати вдалий результат своїх дій», – пише посадовець.