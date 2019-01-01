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Чоловік розповів, як врятував з води зі Стиру двох школярок

Чоловік розповів, як врятував з води зі Стиру двох школярок
У Луцьку 28 серпня плавець на центральному пляжі річки Стир у парку врятував двох дівчаток.

Того дня близько 14:00 дві учениці 7-го класу закладу загальної середньої освіти №15 міста Луцька пішли купатись на річку, але течія швидко підхопила одну з дівчаток і понесла на глибину, де вона почали тонути, - інформує ДСНС у Волинській області.

Юнка встигла гукнути про допомогу перед тим, як піти під воду і це помітив рятувальник на посту центрального пляжу Павло Суліменко. Він негайно кинувся на допомогу дівчаткам.

Рятувальник швидко доплив до дівчинки на середині річки.

«Вона зовсім не вміла триматись на воді, отож витягнути її на берег було дуже важко. В якийсь момент мені суттєво допоміг чоловік літнього віку і ми разом витягнули дівчинку на берег», - зізнався 33-річний рятувальник Павло.

Іншу дівчинку вдалося швидко супроводити на мілину і її життя стало поза небезпекою.

Отож завдяки професійним діям плавця-рятувальника вдалося запобігти трагедії.

"Цього року це вже другий мій випадок рятування дівчат на цьому пляжі. На жаль, молоді люди не усвідомлюють небезпеки, яку несе в собі порушення правил відпочинку на швидкоплинній річці Стир, а це будь-якої миті може призвести до трагедії", - зазначив мужній рятувальник.



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Теги: Стир, Луцьк, пляж, школяр
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