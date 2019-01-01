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У Луцьку легковик збив дитину, яка перебігала через дорогу

У Луцьку легковик збив дитину, яка перебігала через дорогу
У Луцьку на вулиці Шота Руставелі легковик ВАЗ 2109 збив 11-річну дівчину.

Автопригода трапилась 29 серпня, - пише ГУНП у Волинській області.

За кермом транспортного засобу перебував 54-річний житель Луцького району. Водій допустив наїзд на пішохода, 11-річну місцеву жительку, котра перебігала проїжджу частину у невстановленому місці.

Внаслідок автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження, не госпіталізовувалась.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.


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Теги: аварія, Луцьк, дитина
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