У Луцьку легковик збив дитину, яка перебігала через дорогу





Автопригода трапилась 29 серпня, - пише ГУНП у Волинській області.



За кермом транспортного засобу перебував 54-річний житель Луцького району. Водій допустив наїзд на пішохода, 11-річну місцеву жительку, котра перебігала проїжджу частину у невстановленому місці.



Внаслідок автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження, не госпіталізовувалась.



За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Шота Руставелі легковик ВАЗ 2109 збив 11-річну дівчину.Автопригода трапилась 29 серпня, - пише ГУНП у Волинській області.За кермом транспортного засобу перебував 54-річний житель Луцького району. Водій допустив наїзд на пішохода, 11-річну місцеву жительку, котра перебігала проїжджу частину у невстановленому місці.Внаслідок автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження, не госпіталізовувалась.За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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