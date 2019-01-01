Куди піти на вихідні у Луцьку: 30 серпня – 1 вересня
Сьогодні, 11:00
Попереду – остання п’ятниця літа, а отже потрібно неодмінно провести ці вихідні незабутньо і з драйвом, аби восени було про що згадувати.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня і вдосталь відпочити душею і тілом, поки ще не потрібно щовечора вчити із дітьми уроки і прокидатися на годину раніше, аби зготувати сніданок.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П'ятниця, 30 серпня
Подія: Арт джаз 2019. День 1
Тип заходу: Фестиваль
Місце: Луцький замок
Початок: 19:00
Що обіцяють: Наприкінці літа міжнародний фестиваль «ART JAZZ 2019» традиційно стане гостинним місцем зустрічі митців та людей, які люблять хорошу музику та звикли бачити життя в яскравих кольорах.
Цього року Фестиваль, як один з наймасштабніших культурних заходів Волині, підготував особливий мікс стилів джазу, країн та виконавців, що збуджують уяву та не дають спокійно спати прихильникам джазу. Цьогорічна неймовірна джазова програма в Луцьку подарує гостям фестивалю незабутню феєрію якісної музики від майстрів імпровізації з України, Польщі, Білорусі, Данії, Ізраїлю та США.
Хедлайнери фестивалю: Легендарний Рей Браун молодший (Ray Brown Jr.). Рей народився в Нью-Йорку і виріс в Лос-Анджелесі. В домі його батьків – Елли Фітцджеральд (Ella Fitzgerald) та Рея Брауна старшого (Ray Brown Sr.) – часто гостювали Луї Армстронг (Louis Armstrong), Френк Сінатра (Frank Sinatra) і Нат Кінг Коул (Nat King Cole).
Програма: 19:00-19:15 Початок фестивалю
19:20-20:20 Nathan Williams & Lay D Funk (Польща-США)
20:30-21:30 Natalia Lebedeva Trio feat Laura Marti;
21:40-22:40 RAY BROWN JR.
Подія: Гральний клуб «Вулик»
Тип заходу: Гра
Місце: Молодіжний центр Волині
Початок: 18:30
Що обіцяють: Чудовий спосіб розважитися і потренувати мізки! У «Вулику» можна пограти в Гру престолів, Ticket to ride, Монополію, Манчкін, Dixit, 7 чудес, Покер та чимало інших ігор!
Подія: Чорні Черешні. Вечір музики для душі і тіла
Тип заходу: Концерт
Місце: Maydan
Початок: 21:00
Що обіцяють: Останню п’ятницю літа пропонують провести під запальні танці, прохолодне пивко, грайливе вино та живу музику у виконанні «Чорних черешень».
Бронювання столиків: 050 100 2751
Подія: Благодійний ярмарок-розпродаж
Тип заходу: Благодійність
Місце: Альтернативна початкова школа «Вільний простір». Декабристів, 25
Початок: 10:00
Що обіцяють: Комісійний магазин СМАЙЛІК передав для центру понад 2500 одиниць дитячого товару на підтримку проекту. Речі вживані у відмінному стані на вік дітей від 0 до 14 років.
25 грн. складає вартість будь-якого товару, який сподобається. Всі виручені кошти підуть на розвиток соціального проекту центру альтернативної освіти ВІЛЬНИЙ ПРОСТІР!
Благодійний внесок на придбання 10 одиниць будь-якого товару складає 250 грн.
Субота, 31 серпня
Подія: Арт джаз 2019. День 2
Тип заходу: Фестиваль
Місце: Луцький замок
Початок: 19:00
Що обіцяють: Хедлайнери фестивалю – 31 серпня - Грегорі Бойд (Gregory Boyd). Бойд наклав звук карибських барабанів на рок-музику і фанк Нового Орлеана. Так з'явився його унікальний впізнаваний стиль. Його музику називають сильною та душевною, а його унікальну манеру виконання -«карибським блюзом». Об'єднуючи фанк, соул, блюз і магічні стілпани, ця музика щоразу відкриває дедалі нові межі неосяжного джазу.
Програма: 19:00-19:40 Minimal Groove Band
19:50-20:30 Vibe Trio
20:40-21:30 Konstantin Kolesnichenko QUARTET
21:40-22:40 Gregory Boyd
Подія: Відкритий кубок України «Середньовічний Лучеськ. Доблесть віків»
Тип заходу: Змагання
Місце: Замок Любарта
Початок: 11:00
Що обіцяють: Утретє в Луцьку — відкритий кубок України зі середньовічного бою та відбіркові змагання до Національної збірної зі середньовічного бою у рамках фестивалю «Середньовічний Лучеськ». Понад сто лицарів зійдуться в масових та одиночних поєдинках, ламаючи обладунки, мечі та щити! На гостей чекає приголомшлива гра — арчер-таґ. Цього рок пропонуютьтакож драйвово провести час з луком у руці. Постійно діятимуть безкоштовні атракційні зони: фехтування; стрільба з луку; середньовічна костюмерна.
Саме цей фестиваль подарує нагоду відчути неймовірне поєднання спорту, культури та духу історії.
Подія: Гра-тренінг Cashflow - Прокачай свій фінансовий IQ!
Тип заходу: Тренінг
Місце: Coffeeманія
Початок: 11:00
Що обіцяють: Гра вчить вас бачити навколо себе нові можливості для збільшення своїх доходів. Під час гри у Вас буде можливість потренувати свої навики переговорів для створення взаємовигідної співпраці з партнерами. Навчитесь легко відрізняти Активи від Пасивів і зможете в реальному житті швидше досягти своїх цілей.
Фінанси перестануть бути стресом у Вашому житті і почнуть приносити Вам задоволення. Також Ви цікаво і з користю проведете свій час в компанії розумних людей і заведете корисні знайомства.
Кількість місць обмежена: всього 6 місць
Запис на гру та інші деталі за телефоном
0993080928 Ігор
Тривалість 3 год.
Вартість 200 грн
Неділя, 1 вересня
Подія: Творче письмо з Анонімними Авторами.
Тип заходу: Література
Місце: Кав'ярня-кондитерія Старе Місто
Початок: 17:00
Що обіцяють: Клуб Анонімних Авторів запрошує на безкоштовні заняття з творчого письма. На вас чекає побачення з вашою майбутньою книгою. Почніть писати разом з Анонімними Авторами та відчуйте легкість творчого польоту. Приходьте вправлятись у письменництві й виконувати улюблені вправи з creative writing у затишній творчій атмосфері.
Подія: Виставка картин Миколи Ампілогова New WAY
Тип заходу: Виставка
Місце: РЦ «Промінь»
Початок: 17:00
Що обіцяють: Техніка: абстракція, графіка, живопис. Рецензія:
Рецензія написана в рамках спільної роботи з проектом SLAVA FROLOVA - GROUP в 2013 році.
«Непростая философия порывисто всплывает на холсте юного художника Николая Ампилогова и находит свое отображение в сложных образах, их трансформации и перевоплощении. Если издали его потрясающие иллюстрации напоминают домотканое полотно или своеобразное кружево, то вблизи при детальном рассмотрении все становится более замысловатым, окутанным тайным значением и символикой, переплетенной с авторской манерой исполнение и неоднозначным восприятием реального мира. От этого работы художника приобретают невидимый магнетизм…
Подія: Виставка Робіт Едуарда Соловйова ( Y.E.)
Тип заходу: Виставка
Місце: РЦ «Промінь»
Початок: 17:00
Що обіцяють: «ОДИН КРОК» чи «ONE STEP».
«…..Один крок? Вибачайте за банальність, але , щоб почати рухатись він потрібен. Куди? Ось тут вже кожен вирішує сам... Можливо то крок на зустріч собі?... Крок на зустріч новому відчуттю, іншому стану, баченню, сприйняттю…. А може то крок до свободи?», – характеризують виставку організатори.
30 – 31 серпня – 1 вересня. КІНОПРЕМ’ЄРИ
Фільм: Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас»
Жанр: Воєнний, драма, історія
Місце: «Premier City»
Початок: 12:30; 14:45; 17:00; 19:30
Про що фільм: Іловайськ на всі віки увійде в трагічну історію українського народу. Подія, яка повинна була стати переможною для нашої армії, обернулася для нас найбільшим провалом. Глядачі зможуть побачити цю історію зсередини, разом з батальйоном "Донбас" і його командиром на прізвисько Бішут. Поранений чоловік разом зі своїм товаришем по службі опинився в пастці - в місті оточеному ворожими військами. Виживати в таких умовах двом військовим допомагають тільки небайдужі місцеві жителі.
Фільм: Синя безодня 2
Жанр: Жахи, трилер, драма, пригоди
Місце: «Premier City»
Початок: 14:00; 18:00; 20:20; 23:00
Про що фільм: Три подруги відправляються досліджувати підводне зруйноване місто, але незабаром з'ясовують, що подивитися на руїни припливли не вони одні. Запланована розвага обертається кошмаром - тепер нирцям доведеться рятуватися від кровожерливих акул.
Фільм: Тачка на мільйон
Жанр: Комедія
Місце: «Premier City»
Початок: 21:45
Про що фільм: Каліфорнія - місце, де зливаються політика і великий бізнес, улюблене місце багатих і знаменитих. Ризиковий гравець, плейбой і геніальний конструктор Джон ДеЛоріан мріє створити найкрутіший автомобіль на планеті. Бунтар до останнього подиху, він не зупиниться ні перед чим заради досягнення мети - подарувати світу тачку на мільйон.
Фільм: Розплата
Жанр: Бойовик, трилер, драма
Місце: «Premier City»
Початок: 21:10
Про що фільм: Довгі дев'ятнадцять років колишній учасник кримінального синдикату Френк Карвер сидів у в'язниці за злочин, який він ніколи не робив. Чоловік дав клятву, що його колишнім босам це не зійде з рук - він їм обов'язково помститься, коли вийде на свободу. І ось цей день настав - тюремна камера перестала бути для Френка рідною домівкою, пора повертатися в суспільство. Єдиний контакт із зовнішнім світом, який у нього залишився - це син. Він же це все, щоб може відвернути чоловіка від жахливого плану помсти. Проте, кожна людина в його колишньої банді повинна заплатити за те, що зробили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня і вдосталь відпочити душею і тілом, поки ще не потрібно щовечора вчити із дітьми уроки і прокидатися на годину раніше, аби зготувати сніданок.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П'ятниця, 30 серпня
Подія: Арт джаз 2019. День 1
Тип заходу: Фестиваль
Місце: Луцький замок
Початок: 19:00
Що обіцяють: Наприкінці літа міжнародний фестиваль «ART JAZZ 2019» традиційно стане гостинним місцем зустрічі митців та людей, які люблять хорошу музику та звикли бачити життя в яскравих кольорах.
Цього року Фестиваль, як один з наймасштабніших культурних заходів Волині, підготував особливий мікс стилів джазу, країн та виконавців, що збуджують уяву та не дають спокійно спати прихильникам джазу. Цьогорічна неймовірна джазова програма в Луцьку подарує гостям фестивалю незабутню феєрію якісної музики від майстрів імпровізації з України, Польщі, Білорусі, Данії, Ізраїлю та США.
Хедлайнери фестивалю: Легендарний Рей Браун молодший (Ray Brown Jr.). Рей народився в Нью-Йорку і виріс в Лос-Анджелесі. В домі його батьків – Елли Фітцджеральд (Ella Fitzgerald) та Рея Брауна старшого (Ray Brown Sr.) – часто гостювали Луї Армстронг (Louis Armstrong), Френк Сінатра (Frank Sinatra) і Нат Кінг Коул (Nat King Cole).
Програма: 19:00-19:15 Початок фестивалю
19:20-20:20 Nathan Williams & Lay D Funk (Польща-США)
20:30-21:30 Natalia Lebedeva Trio feat Laura Marti;
21:40-22:40 RAY BROWN JR.
Подія: Гральний клуб «Вулик»
Тип заходу: Гра
Місце: Молодіжний центр Волині
Початок: 18:30
Що обіцяють: Чудовий спосіб розважитися і потренувати мізки! У «Вулику» можна пограти в Гру престолів, Ticket to ride, Монополію, Манчкін, Dixit, 7 чудес, Покер та чимало інших ігор!
Подія: Чорні Черешні. Вечір музики для душі і тіла
Тип заходу: Концерт
Місце: Maydan
Початок: 21:00
Що обіцяють: Останню п’ятницю літа пропонують провести під запальні танці, прохолодне пивко, грайливе вино та живу музику у виконанні «Чорних черешень».
Бронювання столиків: 050 100 2751
Подія: Благодійний ярмарок-розпродаж
Тип заходу: Благодійність
Місце: Альтернативна початкова школа «Вільний простір». Декабристів, 25
Початок: 10:00
Що обіцяють: Комісійний магазин СМАЙЛІК передав для центру понад 2500 одиниць дитячого товару на підтримку проекту. Речі вживані у відмінному стані на вік дітей від 0 до 14 років.
25 грн. складає вартість будь-якого товару, який сподобається. Всі виручені кошти підуть на розвиток соціального проекту центру альтернативної освіти ВІЛЬНИЙ ПРОСТІР!
Благодійний внесок на придбання 10 одиниць будь-якого товару складає 250 грн.
Субота, 31 серпня
Подія: Арт джаз 2019. День 2
Тип заходу: Фестиваль
Місце: Луцький замок
Початок: 19:00
Що обіцяють: Хедлайнери фестивалю – 31 серпня - Грегорі Бойд (Gregory Boyd). Бойд наклав звук карибських барабанів на рок-музику і фанк Нового Орлеана. Так з'явився його унікальний впізнаваний стиль. Його музику називають сильною та душевною, а його унікальну манеру виконання -«карибським блюзом». Об'єднуючи фанк, соул, блюз і магічні стілпани, ця музика щоразу відкриває дедалі нові межі неосяжного джазу.
Програма: 19:00-19:40 Minimal Groove Band
19:50-20:30 Vibe Trio
20:40-21:30 Konstantin Kolesnichenko QUARTET
21:40-22:40 Gregory Boyd
Подія: Відкритий кубок України «Середньовічний Лучеськ. Доблесть віків»
Тип заходу: Змагання
Місце: Замок Любарта
Початок: 11:00
Що обіцяють: Утретє в Луцьку — відкритий кубок України зі середньовічного бою та відбіркові змагання до Національної збірної зі середньовічного бою у рамках фестивалю «Середньовічний Лучеськ». Понад сто лицарів зійдуться в масових та одиночних поєдинках, ламаючи обладунки, мечі та щити! На гостей чекає приголомшлива гра — арчер-таґ. Цього рок пропонуютьтакож драйвово провести час з луком у руці. Постійно діятимуть безкоштовні атракційні зони: фехтування; стрільба з луку; середньовічна костюмерна.
Саме цей фестиваль подарує нагоду відчути неймовірне поєднання спорту, культури та духу історії.
Подія: Гра-тренінг Cashflow - Прокачай свій фінансовий IQ!
Тип заходу: Тренінг
Місце: Coffeeманія
Початок: 11:00
Що обіцяють: Гра вчить вас бачити навколо себе нові можливості для збільшення своїх доходів. Під час гри у Вас буде можливість потренувати свої навики переговорів для створення взаємовигідної співпраці з партнерами. Навчитесь легко відрізняти Активи від Пасивів і зможете в реальному житті швидше досягти своїх цілей.
Фінанси перестануть бути стресом у Вашому житті і почнуть приносити Вам задоволення. Також Ви цікаво і з користю проведете свій час в компанії розумних людей і заведете корисні знайомства.
Кількість місць обмежена: всього 6 місць
Запис на гру та інші деталі за телефоном
0993080928 Ігор
Тривалість 3 год.
Вартість 200 грн
Неділя, 1 вересня
Подія: Творче письмо з Анонімними Авторами.
Тип заходу: Література
Місце: Кав'ярня-кондитерія Старе Місто
Початок: 17:00
Що обіцяють: Клуб Анонімних Авторів запрошує на безкоштовні заняття з творчого письма. На вас чекає побачення з вашою майбутньою книгою. Почніть писати разом з Анонімними Авторами та відчуйте легкість творчого польоту. Приходьте вправлятись у письменництві й виконувати улюблені вправи з creative writing у затишній творчій атмосфері.
Подія: Виставка картин Миколи Ампілогова New WAY
Тип заходу: Виставка
Місце: РЦ «Промінь»
Початок: 17:00
Що обіцяють: Техніка: абстракція, графіка, живопис. Рецензія:
Рецензія написана в рамках спільної роботи з проектом SLAVA FROLOVA - GROUP в 2013 році.
«Непростая философия порывисто всплывает на холсте юного художника Николая Ампилогова и находит свое отображение в сложных образах, их трансформации и перевоплощении. Если издали его потрясающие иллюстрации напоминают домотканое полотно или своеобразное кружево, то вблизи при детальном рассмотрении все становится более замысловатым, окутанным тайным значением и символикой, переплетенной с авторской манерой исполнение и неоднозначным восприятием реального мира. От этого работы художника приобретают невидимый магнетизм…
Подія: Виставка Робіт Едуарда Соловйова ( Y.E.)
Тип заходу: Виставка
Місце: РЦ «Промінь»
Початок: 17:00
Що обіцяють: «ОДИН КРОК» чи «ONE STEP».
«…..Один крок? Вибачайте за банальність, але , щоб почати рухатись він потрібен. Куди? Ось тут вже кожен вирішує сам... Можливо то крок на зустріч собі?... Крок на зустріч новому відчуттю, іншому стану, баченню, сприйняттю…. А може то крок до свободи?», – характеризують виставку організатори.
30 – 31 серпня – 1 вересня. КІНОПРЕМ’ЄРИ
Фільм: Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас»
Жанр: Воєнний, драма, історія
Місце: «Premier City»
Початок: 12:30; 14:45; 17:00; 19:30
Про що фільм: Іловайськ на всі віки увійде в трагічну історію українського народу. Подія, яка повинна була стати переможною для нашої армії, обернулася для нас найбільшим провалом. Глядачі зможуть побачити цю історію зсередини, разом з батальйоном "Донбас" і його командиром на прізвисько Бішут. Поранений чоловік разом зі своїм товаришем по службі опинився в пастці - в місті оточеному ворожими військами. Виживати в таких умовах двом військовим допомагають тільки небайдужі місцеві жителі.
Фільм: Синя безодня 2
Жанр: Жахи, трилер, драма, пригоди
Місце: «Premier City»
Початок: 14:00; 18:00; 20:20; 23:00
Про що фільм: Три подруги відправляються досліджувати підводне зруйноване місто, але незабаром з'ясовують, що подивитися на руїни припливли не вони одні. Запланована розвага обертається кошмаром - тепер нирцям доведеться рятуватися від кровожерливих акул.
Фільм: Тачка на мільйон
Жанр: Комедія
Місце: «Premier City»
Початок: 21:45
Про що фільм: Каліфорнія - місце, де зливаються політика і великий бізнес, улюблене місце багатих і знаменитих. Ризиковий гравець, плейбой і геніальний конструктор Джон ДеЛоріан мріє створити найкрутіший автомобіль на планеті. Бунтар до останнього подиху, він не зупиниться ні перед чим заради досягнення мети - подарувати світу тачку на мільйон.
Фільм: Розплата
Жанр: Бойовик, трилер, драма
Місце: «Premier City»
Початок: 21:10
Про що фільм: Довгі дев'ятнадцять років колишній учасник кримінального синдикату Френк Карвер сидів у в'язниці за злочин, який він ніколи не робив. Чоловік дав клятву, що його колишнім босам це не зійде з рук - він їм обов'язково помститься, коли вийде на свободу. І ось цей день настав - тюремна камера перестала бути для Френка рідною домівкою, пора повертатися в суспільство. Єдиний контакт із зовнішнім світом, який у нього залишився - це син. Він же це все, щоб може відвернути чоловіка від жахливого плану помсти. Проте, кожна людина в його колишньої банді повинна заплатити за те, що зробили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волинь суне гроза
Сьогодні, 11:00
Куди піти на вихідні у Луцьку: 30 серпня – 1 вересня
Сьогодні, 11:00
Директор волинської пилорами «відмазався» від незанної риболовлі
Сьогодні, 10:37
У новому будинку ЖК «Супернова» продають двокімнатну квартиру за акційною ціною. ФОТО*
Сьогодні, 10:26
На Одещині п'яний чоловік кинув ножа у спину племінникові. ФОТО
Сьогодні, 10:20
Медіа