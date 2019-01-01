Куди піти на вихідні у Луцьку: 30 серпня – 1 вересня





Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня і вдосталь відпочити душею і тілом, поки ще не потрібно щовечора вчити із дітьми уроки і прокидатися на годину раніше, аби зготувати сніданок.



До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту



П'ятниця, 30 серпня



Подія: Арт джаз 2019. День 1

Тип заходу: Фестиваль

Місце: Луцький замок

Початок: 19:00

Що обіцяють: Наприкінці літа міжнародний фестиваль «ART JAZZ 2019» традиційно стане гостинним місцем зустрічі митців та людей, які люблять хорошу музику та звикли бачити життя в яскравих кольорах.

Цього року Фестиваль, як один з наймасштабніших культурних заходів Волині, підготував особливий мікс стилів джазу, країн та виконавців, що збуджують уяву та не дають спокійно спати прихильникам джазу. Цьогорічна неймовірна джазова програма в Луцьку подарує гостям фестивалю незабутню феєрію якісної музики від майстрів імпровізації з України, Польщі, Білорусі, Данії, Ізраїлю та США.



Хедлайнери фестивалю: Легендарний Рей Браун молодший (Ray Brown Jr.). Рей народився в Нью-Йорку і виріс в Лос-Анджелесі. В домі його батьків – Елли Фітцджеральд (Ella Fitzgerald) та Рея Брауна старшого (Ray Brown Sr.) – часто гостювали Луї Армстронг (Louis Armstrong), Френк Сінатра (Frank Sinatra) і Нат Кінг Коул (Nat King Cole).



Програма: 19:00-19:15 Початок фестивалю

19:20-20:20 Nathan Williams & Lay D Funk (Польща-США)

20:30-21:30 Natalia Lebedeva Trio feat Laura Marti;

21:40-22:40 RAY BROWN JR.







Подія: Гральний клуб «Вулик»

Тип заходу: Гра

Місце: Молодіжний центр Волині

Початок: 18:30

Що обіцяють: Чудовий спосіб розважитися і потренувати мізки! У «Вулику» можна пограти в Гру престолів, Ticket to ride, Монополію, Манчкін, Dixit, 7 чудес, Покер та чимало інших ігор!







Подія: Чорні Черешні. Вечір музики для душі і тіла

Тип заходу: Концерт

Місце: Maydan

Початок: 21:00

Що обіцяють: Останню п’ятницю літа пропонують провести під запальні танці, прохолодне пивко, грайливе вино та живу музику у виконанні «Чорних черешень».



Бронювання столиків: 050 100 2751







Подія: Благодійний ярмарок-розпродаж

Тип заходу: Благодійність

Місце: Альтернативна початкова школа «Вільний простір». Декабристів, 25

Початок: 10:00

Що обіцяють: Комісійний магазин СМАЙЛІК передав для центру понад 2500 одиниць дитячого товару на підтримку проекту. Речі вживані у відмінному стані на вік дітей від 0 до 14 років.



25 грн. складає вартість будь-якого товару, який сподобається. Всі виручені кошти підуть на розвиток соціального проекту центру альтернативної освіти ВІЛЬНИЙ ПРОСТІР!



Благодійний внесок на придбання 10 одиниць будь-якого товару складає 250 грн.







Субота, 31 серпня



Подія: Арт джаз 2019. День 2

Тип заходу: Фестиваль

Місце: Луцький замок

Початок: 19:00

Що обіцяють: Хедлайнери фестивалю – 31 серпня - Грегорі Бойд (Gregory Boyd). Бойд наклав звук карибських барабанів на рок-музику і фанк Нового Орлеана. Так з'явився його унікальний впізнаваний стиль. Його музику називають сильною та душевною, а його унікальну манеру виконання -«карибським блюзом». Об'єднуючи фанк, соул, блюз і магічні стілпани, ця музика щоразу відкриває дедалі нові межі неосяжного джазу.



Програма: 19:00-19:40 Minimal Groove Band

19:50-20:30 Vibe Trio

20:40-21:30 Konstantin Kolesnichenko QUARTET

21:40-22:40 Gregory Boyd







Подія: Відкритий кубок України «Середньовічний Лучеськ. Доблесть віків»

Тип заходу: Змагання

Місце: Замок Любарта

Початок: 11:00

Що обіцяють: Утретє в Луцьку — відкритий кубок України зі середньовічного бою та відбіркові змагання до Національної збірної зі середньовічного бою у рамках фестивалю «Середньовічний Лучеськ». Понад сто лицарів зійдуться в масових та одиночних поєдинках, ламаючи обладунки, мечі та щити! На гостей чекає приголомшлива гра — арчер-таґ. Цього рок пропонуютьтакож драйвово провести час з луком у руці. Постійно діятимуть безкоштовні атракційні зони: фехтування; стрільба з луку; середньовічна костюмерна.

Саме цей фестиваль подарує нагоду відчути неймовірне поєднання спорту, культури та духу історії.







Подія: Гра-тренінг Cashflow - Прокачай свій фінансовий IQ!

Тип заходу: Тренінг

Місце: Coffeeманія

Початок: 11:00

Що обіцяють: Гра вчить вас бачити навколо себе нові можливості для збільшення своїх доходів. Під час гри у Вас буде можливість потренувати свої навики переговорів для створення взаємовигідної співпраці з партнерами. Навчитесь легко відрізняти Активи від Пасивів і зможете в реальному житті швидше досягти своїх цілей.

Фінанси перестануть бути стресом у Вашому житті і почнуть приносити Вам задоволення. Також Ви цікаво і з користю проведете свій час в компанії розумних людей і заведете корисні знайомства.



Кількість місць обмежена: всього 6 місць

Запис на гру та інші деталі за телефоном

0993080928 Ігор



Тривалість 3 год.

Вартість 200 грн







Неділя, 1 вересня



Подія: Творче письмо з Анонімними Авторами.

Тип заходу: Література

Місце: Кав'ярня-кондитерія Старе Місто

Початок: 17:00

Що обіцяють: Клуб Анонімних Авторів запрошує на безкоштовні заняття з творчого письма. На вас чекає побачення з вашою майбутньою книгою. Почніть писати разом з Анонімними Авторами та відчуйте легкість творчого польоту. Приходьте вправлятись у письменництві й виконувати улюблені вправи з creative writing у затишній творчій атмосфері.







Подія: Виставка картин Миколи Ампілогова New WAY

Тип заходу: Виставка

Місце: РЦ «Промінь»

Початок: 17:00

Що обіцяють: Техніка: абстракція, графіка, живопис. Рецензія:



Рецензія написана в рамках спільної роботи з проектом SLAVA FROLOVA - GROUP в 2013 році.



«Непростая философия порывисто всплывает на холсте юного художника Николая Ампилогова и находит свое отображение в сложных образах, их трансформации и перевоплощении. Если издали его потрясающие иллюстрации напоминают домотканое полотно или своеобразное кружево, то вблизи при детальном рассмотрении все становится более замысловатым, окутанным тайным значением и символикой, переплетенной с авторской манерой исполнение и неоднозначным восприятием реального мира. От этого работы художника приобретают невидимый магнетизм…







Подія: Виставка Робіт Едуарда Соловйова ( Y.E.)

Тип заходу: Виставка

Місце: РЦ «Промінь»

Початок: 17:00

Що обіцяють: «ОДИН КРОК» чи «ONE STEP».

«…..Один крок? Вибачайте за банальність, але , щоб почати рухатись він потрібен. Куди? Ось тут вже кожен вирішує сам... Можливо то крок на зустріч собі?... Крок на зустріч новому відчуттю, іншому стану, баченню, сприйняттю…. А може то крок до свободи?», – характеризують виставку організатори.







30 – 31 серпня – 1 вересня. КІНОПРЕМ’ЄРИ



Фільм: Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас»

Жанр: Воєнний, драма, історія

Місце: «Premier City»

Початок: 12:30; 14:45; 17:00; 19:30

Про що фільм: Іловайськ на всі віки увійде в трагічну історію українського народу. Подія, яка повинна була стати переможною для нашої армії, обернулася для нас найбільшим провалом. Глядачі зможуть побачити цю історію зсередини, разом з батальйоном "Донбас" і його командиром на прізвисько Бішут. Поранений чоловік разом зі своїм товаришем по службі опинився в пастці - в місті оточеному ворожими військами. Виживати в таких умовах двом військовим допомагають тільки небайдужі місцеві жителі.







Фільм: Синя безодня 2

Жанр: Жахи, трилер, драма, пригоди

Місце: «Premier City»

Початок: 14:00; 18:00; 20:20; 23:00

Про що фільм: Три подруги відправляються досліджувати підводне зруйноване місто, але незабаром з'ясовують, що подивитися на руїни припливли не вони одні. Запланована розвага обертається кошмаром - тепер нирцям доведеться рятуватися від кровожерливих акул.







Фільм: Тачка на мільйон

Жанр: Комедія

Місце: «Premier City»

Початок: 21:45

Про що фільм: Каліфорнія - місце, де зливаються політика і великий бізнес, улюблене місце багатих і знаменитих. Ризиковий гравець, плейбой і геніальний конструктор Джон ДеЛоріан мріє створити найкрутіший автомобіль на планеті. Бунтар до останнього подиху, він не зупиниться ні перед чим заради досягнення мети - подарувати світу тачку на мільйон.







Фільм: Розплата

Жанр: Бойовик, трилер, драма

Місце: «Premier City»

Початок: 21:10

Про що фільм: Довгі дев'ятнадцять років колишній учасник кримінального синдикату Френк Карвер сидів у в'язниці за злочин, який він ніколи не робив. Чоловік дав клятву, що його колишнім босам це не зійде з рук - він їм обов'язково помститься, коли вийде на свободу. І ось цей день настав - тюремна камера перестала бути для Френка рідною домівкою, пора повертатися в суспільство. Єдиний контакт із зовнішнім світом, який у нього залишився - це син. Він же це все, щоб може відвернути чоловіка від жахливого плану помсти. Проте, кожна людина в його колишньої банді повинна заплатити за те, що зробили.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Попереду – остання п’ятниця літа, а отже потрібно неодмінно провести ці вихідні незабутньо і з драйвом, аби восени було про що згадувати.t підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня і вдосталь відпочити душею і тілом, поки ще не потрібно щовечора вчити із дітьми уроки і прокидатися на годину раніше, аби зготувати сніданок.До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected] Подія:Тип заходу: ФестивальМісце: Луцький замокПочаток: 19:00Що обіцяють: Наприкінці літа міжнародний фестиваль «ART JAZZ 2019» традиційно стане гостинним місцем зустрічі митців та людей, які люблять хорошу музику та звикли бачити життя в яскравих кольорах.Цього року Фестиваль, як один з наймасштабніших культурних заходів Волині, підготував особливий мікс стилів джазу, країн та виконавців, що збуджують уяву та не дають спокійно спати прихильникам джазу. Цьогорічна неймовірна джазова програма в Луцьку подарує гостям фестивалю незабутню феєрію якісної музики від майстрів імпровізації з України, Польщі, Білорусі, Данії, Ізраїлю та США.Хедлайнери фестивалю: Легендарний Рей Браун молодший (Ray Brown Jr.). Рей народився в Нью-Йорку і виріс в Лос-Анджелесі. В домі його батьків – Елли Фітцджеральд (Ella Fitzgerald) та Рея Брауна старшого (Ray Brown Sr.) – часто гостювали Луї Армстронг (Louis Armstrong), Френк Сінатра (Frank Sinatra) і Нат Кінг Коул (Nat King Cole).Програма: 19:00-19:15 Початок фестивалю19:20-20:20 Nathan Williams & Lay D Funk (Польща-США)20:30-21:30 Natalia Lebedeva Trio feat Laura Marti;21:40-22:40 RAY BROWN JR.Подія:Тип заходу: ГраМісце: Молодіжний центр ВолиніПочаток: 18:30Що обіцяють: Чудовий спосіб розважитися і потренувати мізки! У «Вулику» можна пограти в Гру престолів, Ticket to ride, Монополію, Манчкін, Dixit, 7 чудес, Покер та чимало інших ігор!Подія:Тип заходу: КонцертМісце: MaydanПочаток: 21:00Що обіцяють: Останню п’ятницю літа пропонують провести під запальні танці, прохолодне пивко, грайливе вино та живу музику у виконанні «Чорних черешень».Бронювання столиків: 050 100 2751Подія:Тип заходу: БлагодійністьМісце: Альтернативна початкова школа «Вільний простір». Декабристів, 25Початок: 10:00Що обіцяють: Комісійний магазин СМАЙЛІК передав для центру понад 2500 одиниць дитячого товару на підтримку проекту. Речі вживані у відмінному стані на вік дітей від 0 до 14 років.25 грн. складає вартість будь-якого товару, який сподобається. Всі виручені кошти підуть на розвиток соціального проекту центру альтернативної освіти ВІЛЬНИЙ ПРОСТІР!Благодійний внесок на придбання 10 одиниць будь-якого товару складає 250 грн.Подія:Тип заходу: ФестивальМісце: Луцький замокПочаток: 19:00Що обіцяють: Хедлайнери фестивалю – 31 серпня - Грегорі Бойд (Gregory Boyd). Бойд наклав звук карибських барабанів на рок-музику і фанк Нового Орлеана. Так з'явився його унікальний впізнаваний стиль. Його музику називають сильною та душевною, а його унікальну манеру виконання -«карибським блюзом». Об'єднуючи фанк, соул, блюз і магічні стілпани, ця музика щоразу відкриває дедалі нові межі неосяжного джазу.Програма: 19:00-19:40 Minimal Groove Band19:50-20:30 Vibe Trio20:40-21:30 Konstantin Kolesnichenko QUARTET21:40-22:40 Gregory BoydПодія:Тип заходу: ЗмаганняМісце: Замок ЛюбартаПочаток: 11:00Що обіцяють: Утретє в Луцьку — відкритий кубок України зі середньовічного бою та відбіркові змагання до Національної збірної зі середньовічного бою у рамках фестивалю «Середньовічний Лучеськ». Понад сто лицарів зійдуться в масових та одиночних поєдинках, ламаючи обладунки, мечі та щити! На гостей чекає приголомшлива гра — арчер-таґ. Цього рок пропонуютьтакож драйвово провести час з луком у руці. Постійно діятимуть безкоштовні атракційні зони: фехтування; стрільба з луку; середньовічна костюмерна.Саме цей фестиваль подарує нагоду відчути неймовірне поєднання спорту, культури та духу історії.Подія:Тип заходу: ТренінгМісце: CoffeeманіяПочаток: 11:00Що обіцяють: Гра вчить вас бачити навколо себе нові можливості для збільшення своїх доходів. Під час гри у Вас буде можливість потренувати свої навики переговорів для створення взаємовигідної співпраці з партнерами. Навчитесь легко відрізняти Активи від Пасивів і зможете в реальному житті швидше досягти своїх цілей.Фінанси перестануть бути стресом у Вашому житті і почнуть приносити Вам задоволення. Також Ви цікаво і з користю проведете свій час в компанії розумних людей і заведете корисні знайомства.Кількість місць обмежена: всього 6 місцьЗапис на гру та інші деталі за телефоном0993080928 ІгорТривалість 3 год.Вартість 200 грнПодія:Тип заходу: ЛітератураМісце: Кав'ярня-кондитерія Старе МістоПочаток: 17:00Що обіцяють: Клуб Анонімних Авторів запрошує на безкоштовні заняття з творчого письма. На вас чекає побачення з вашою майбутньою книгою. Почніть писати разом з Анонімними Авторами та відчуйте легкість творчого польоту. Приходьте вправлятись у письменництві й виконувати улюблені вправи з creative writing у затишній творчій атмосфері.Подія:Тип заходу: ВиставкаМісце: РЦ «Промінь»Початок: 17:00Що обіцяють: Техніка: абстракція, графіка, живопис. Рецензія:Рецензія написана в рамках спільної роботи з проектом SLAVA FROLOVA - GROUP в 2013 році.«Непростая философия порывисто всплывает на холсте юного художника Николая Ампилогова и находит свое отображение в сложных образах, их трансформации и перевоплощении. Если издали его потрясающие иллюстрации напоминают домотканое полотно или своеобразное кружево, то вблизи при детальном рассмотрении все становится более замысловатым, окутанным тайным значением и символикой, переплетенной с авторской манерой исполнение и неоднозначным восприятием реального мира. От этого работы художника приобретают невидимый магнетизм…Подія:Тип заходу: ВиставкаМісце: РЦ «Промінь»Початок: 17:00Що обіцяють: «ОДИН КРОК» чи «ONE STEP».«…..Один крок? Вибачайте за банальність, але , щоб почати рухатись він потрібен. Куди? Ось тут вже кожен вирішує сам... Можливо то крок на зустріч собі?... Крок на зустріч новому відчуттю, іншому стану, баченню, сприйняттю…. А може то крок до свободи?», – характеризують виставку організатори.Фільм:Жанр: Воєнний, драма, історіяМісце: «Premier City»Початок: 12:30; 14:45; 17:00; 19:30Про що фільм: Іловайськ на всі віки увійде в трагічну історію українського народу. Подія, яка повинна була стати переможною для нашої армії, обернулася для нас найбільшим провалом. Глядачі зможуть побачити цю історію зсередини, разом з батальйоном "Донбас" і його командиром на прізвисько Бішут. Поранений чоловік разом зі своїм товаришем по службі опинився в пастці - в місті оточеному ворожими військами. Виживати в таких умовах двом військовим допомагають тільки небайдужі місцеві жителі.Фільм:Жанр: Жахи, трилер, драма, пригодиМісце: «Premier City»Початок: 14:00; 18:00; 20:20; 23:00Про що фільм: Три подруги відправляються досліджувати підводне зруйноване місто, але незабаром з'ясовують, що подивитися на руїни припливли не вони одні. Запланована розвага обертається кошмаром - тепер нирцям доведеться рятуватися від кровожерливих акул.Фільм:Жанр: КомедіяМісце: «Premier City»Початок: 21:45Про що фільм: Каліфорнія - місце, де зливаються політика і великий бізнес, улюблене місце багатих і знаменитих. Ризиковий гравець, плейбой і геніальний конструктор Джон ДеЛоріан мріє створити найкрутіший автомобіль на планеті. Бунтар до останнього подиху, він не зупиниться ні перед чим заради досягнення мети - подарувати світу тачку на мільйон.Фільм:Жанр: Бойовик, трилер, драмаМісце: «Premier City»Початок: 21:10Про що фільм: Довгі дев'ятнадцять років колишній учасник кримінального синдикату Френк Карвер сидів у в'язниці за злочин, який він ніколи не робив. Чоловік дав клятву, що його колишнім босам це не зійде з рук - він їм обов'язково помститься, коли вийде на свободу. І ось цей день настав - тюремна камера перестала бути для Френка рідною домівкою, пора повертатися в суспільство. Єдиний контакт із зовнішнім світом, який у нього залишився - це син. Він же це все, щоб може відвернути чоловіка від жахливого плану помсти. Проте, кожна людина в його колишньої банді повинна заплатити за те, що зробили.

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