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На Одещині п'яний чоловік кинув ножа у спину племінникові. ФОТО

На Одещині п'яний чоловік кинув ножа у спину племінникові. ФОТО
У Балтському районі Одеської області шпиталізували 12-річного хлопчика, у якого був ніж у спині.

Про це повідомляє Балтський відділ поліції в Одеській області, передає УНН.

«На майданчику біля будинку між чоловіком у стані алкогольного сп’яніння та його малолітнім родичем виникла сварка, у розпал якої підозрюваний кинув племінникові у спину ніж. На крики дитини з будинку вибігла мати, яка одразу зателефонувала до «швидкої», — йдеться у повідомленні.

Додається, що хлопчика госпіталізували. Наразі він прооперований.

За наявною інформацією, його стан лікарі оцінюють як стабільний.

Про подію поліцейських повідомили медичні працівники.

«На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. До пошуків зловмисника, який відразу ж втік за межі населеного пункту, були залучені кінологи зі службовим собакою. Чоловіка знайшли у яру, де той переховувався. Свій вчинок він пояснив образою на племінника за те, що той його «обзивав», - повідомили у пресслужбі.

За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Фігурант затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

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Теги: скандал, інцидент, ніж
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