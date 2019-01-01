Волинській «швидкій» подарували новий автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 11:08
Медикам волинської швидкої допомоги вручили ключі від новенького автомобіля.
Відбулася подія за участю т.в.о. голови Волинської ОДА Олександра Киричука у п’ятницю, 30 серпня.
В.о. керівника КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Володимир Шмаль розповів, що це другий автомобіль, який медики отримали завдяки ініціативі президента Володимира Зеленського, реалізованій спільно з бізнесом. Перша автівка працює у Любомльському відділенні екстреної медичної допомоги, ця ж обслуговуватиме Володимир-Волинське відділення. Обійшлася машина у 1 860 000 гривень.
«Ми зверталися в Офіс Президента і просили у першу чергу забезпечити ті відділення, які обслуговують міжнародні пункти пропуску з Євросоюзом. Тож новий автомобіль працюватиме практично на «Устилузі», - відзначив посадовець.
Новенька «швидка» – «Peugeot Boxer» типу В, він «м’якший» за автомобілі, які область отримала у 2013-2014 роках. Як зазначив Володимир Смаль, фактично це реанімація на колесах.
Задоволена подарунком і фельдшер «швидкої» Людмила Шевченко. За її словами, завдяки новому автомобілю значно покращиться не лише швидкість надання медичної допомоги, а й якість.
«Автомобіль оснащений на повну і тут є все необхідне для роботи: дефібрилятор, кардіограф, відсмоктувачі, ноші, візочки тощо», - наголосила фельдшер.
Натомість стару «ГАЗель», яка працювала у Володимир-Волинському відділенні, обіцяють відремонтувати і віддати медикам у пункт Луків Турійського відділення.
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Відбулася подія за участю т.в.о. голови Волинської ОДА Олександра Киричука у п’ятницю, 30 серпня.
В.о. керівника КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Володимир Шмаль розповів, що це другий автомобіль, який медики отримали завдяки ініціативі президента Володимира Зеленського, реалізованій спільно з бізнесом. Перша автівка працює у Любомльському відділенні екстреної медичної допомоги, ця ж обслуговуватиме Володимир-Волинське відділення. Обійшлася машина у 1 860 000 гривень.
«Ми зверталися в Офіс Президента і просили у першу чергу забезпечити ті відділення, які обслуговують міжнародні пункти пропуску з Євросоюзом. Тож новий автомобіль працюватиме практично на «Устилузі», - відзначив посадовець.
Новенька «швидка» – «Peugeot Boxer» типу В, він «м’якший» за автомобілі, які область отримала у 2013-2014 роках. Як зазначив Володимир Смаль, фактично це реанімація на колесах.
Задоволена подарунком і фельдшер «швидкої» Людмила Шевченко. За її словами, завдяки новому автомобілю значно покращиться не лише швидкість надання медичної допомоги, а й якість.
«Автомобіль оснащений на повну і тут є все необхідне для роботи: дефібрилятор, кардіограф, відсмоктувачі, ноші, візочки тощо», - наголосила фельдшер.
Натомість стару «ГАЗель», яка працювала у Володимир-Волинському відділенні, обіцяють відремонтувати і віддати медикам у пункт Луків Турійського відділення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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