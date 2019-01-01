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Волинській «швидкій» подарували новий автомобіль. ФОТО

Волинській «швидкій» подарували новий автомобіль. ФОТО
Медикам волинської швидкої допомоги вручили ключі від новенького автомобіля.

Відбулася подія за участю т.в.о. голови Волинської ОДА Олександра Киричука у п’ятницю, 30 серпня.

В.о. керівника КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Володимир Шмаль розповів, що це другий автомобіль, який медики отримали завдяки ініціативі президента Володимира Зеленського, реалізованій спільно з бізнесом. Перша автівка працює у Любомльському відділенні екстреної медичної допомоги, ця ж обслуговуватиме Володимир-Волинське відділення. Обійшлася машина у 1 860 000 гривень.
Волинській «швидкій» подарували новий автомобіль. ФОТО

«Ми зверталися в Офіс Президента і просили у першу чергу забезпечити ті відділення, які обслуговують міжнародні пункти пропуску з Євросоюзом. Тож новий автомобіль працюватиме практично на «Устилузі», - відзначив посадовець.

Новенька «швидка» – «Peugeot Boxer» типу В, він «м’якший» за автомобілі, які область отримала у 2013-2014 роках. Як зазначив Володимир Смаль, фактично це реанімація на колесах.

Задоволена подарунком і фельдшер «швидкої» Людмила Шевченко. За її словами, завдяки новому автомобілю значно покращиться не лише швидкість надання медичної допомоги, а й якість.

«Автомобіль оснащений на повну і тут є все необхідне для роботи: дефібрилятор, кардіограф, відсмоктувачі, ноші, візочки тощо», - наголосила фельдшер.
Волинській «швидкій» подарували новий автомобіль. ФОТО

Натомість стару «ГАЗель», яка працювала у Володимир-Волинському відділенні, обіцяють відремонтувати і віддати медикам у пункт Луків Турійського відділення.
Волинській «швидкій» подарували новий автомобіль. ФОТО
Волинській «швидкій» подарували новий автомобіль. ФОТО
Волинській «швидкій» подарували новий автомобіль. ФОТО
Волинській «швидкій» подарували новий автомобіль. ФОТО
Волинській «швидкій» подарували новий автомобіль. ФОТО
Волинській «швидкій» подарували новий автомобіль. ФОТО
Волинській «швидкій» подарували новий автомобіль. ФОТО
Волинській «швидкій» подарували новий автомобіль. ФОТО
Волинській «швидкій» подарували новий автомобіль. ФОТО

Волинській «швидкій» подарували новий автомобіль. ФОТО
Волинській «швидкій» подарували новий автомобіль. ФОТО
Волинській «швидкій» подарували новий автомобіль. ФОТО
Волинській «швидкій» подарували новий автомобіль. ФОТО
Волинській «швидкій» подарували новий автомобіль. ФОТО
Волинській «швидкій» подарували новий автомобіль. ФОТО
Волинській «швидкій» подарували новий автомобіль. ФОТО
Волинській «швидкій» подарували новий автомобіль. ФОТО
Волинській «швидкій» подарували новий автомобіль. ФОТО
Волинській «швидкій» подарували новий автомобіль. ФОТО
Волинській «швидкій» подарували новий автомобіль. ФОТО
Волинській «швидкій» подарували новий автомобіль. ФОТО
Волинській «швидкій» подарували новий автомобіль. ФОТО

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Теги: медицина, автомобіль, Волинь, швидка
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