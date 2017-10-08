вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянка похизувалася великим врожаєм картоплі

Волинянка похизувалася великим врожаєм картоплі
На Волині сім’я Швайків із десяти соток зібрала 110 мішків картоплі.

Про такий урожай розповіла Марія Медведюк із Любешева, - пише газета Нове життя.

Жінка на підтвердження своїх слів показала величезні картоплини та такі, які схожі на різних звіряток. Є подібні до качечки, до голови корови та інші чудасії.

Картопля – справді велика. Наприклад, одна із тих заважила 1 кілограм 42 грами. Хоча, зізналася Марія, була на полі ще й більша. Так вродив сорт «Тапочки». Але мало що відстала від нього за урожайністю й «Веснянка».
Волинянка похизувалася великим врожаєм картоплі
Волинянка похизувалася великим врожаєм картоплі
Волинянка похизувалася великим врожаєм картоплі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: врожай, картопля, Любешів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили програму заходів на День міста Луцька
Сьогодні, 11:57
Біда прийшла зненацька: рідні важкохворої волинянки просять про допомогу
Сьогодні, 11:53
Волинянка похизувалася великим врожаєм картоплі
Сьогодні, 11:29
Волинській «швидкій» подарували новий автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 11:08
На Волинь суне гроза
Сьогодні, 11:00
Схожі новини
На Волині зросло виробництво картоплі На Волині зросло виробництво картоплі
08 жовтень, 2017, 23:38
Затримали 23-річного волинянина, який демонстрував людям свої статеві органи Затримали 23-річного волинянина, який демонстрував людям свої статеві органи
28 серпень, 18:39
На Волині поблизу автостанції – пожежа На Волині поблизу автостанції – пожежа
27 серпень, 12:35
Волинські школярі отримали подарунки від польських байкерів. ФОТО Волинські школярі отримали подарунки від польських байкерів. ФОТО
25 серпень, 23:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин загинув на будівництві торгового центру у Рівному
Сьогодні, 12:32
 0
На Волині побили чоловіка та викрали у нього сумку з чималою сумою
Сьогодні, 12:30
 0
Що у декларації нового прем'єр-міністра України
Сьогодні, 12:14
 0
Вечірня погоня у Луцьку: деталі інциденту
Сьогодні, 12:07
 0
Повідомили програму заходів на День міста Луцька
Сьогодні, 11:57
 0
Медіа
відео
1/8
﻿