Волинянка похизувалася великим врожаєм картоплі
Сьогодні, 11:29
На Волині сім’я Швайків із десяти соток зібрала 110 мішків картоплі.
Про такий урожай розповіла Марія Медведюк із Любешева, - пише газета Нове життя.
Жінка на підтвердження своїх слів показала величезні картоплини та такі, які схожі на різних звіряток. Є подібні до качечки, до голови корови та інші чудасії.
Картопля – справді велика. Наприклад, одна із тих заважила 1 кілограм 42 грами. Хоча, зізналася Марія, була на полі ще й більша. Так вродив сорт «Тапочки». Але мало що відстала від нього за урожайністю й «Веснянка».
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Про такий урожай розповіла Марія Медведюк із Любешева, - пише газета Нове життя.
Жінка на підтвердження своїх слів показала величезні картоплини та такі, які схожі на різних звіряток. Є подібні до качечки, до голови корови та інші чудасії.
Картопля – справді велика. Наприклад, одна із тих заважила 1 кілограм 42 грами. Хоча, зізналася Марія, була на полі ще й більша. Так вродив сорт «Тапочки». Але мало що відстала від нього за урожайністю й «Веснянка».
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