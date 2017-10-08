Волинянка похизувалася великим врожаєм картоплі





Про такий урожай розповіла Марія Медведюк із Любешева, - пише газета



Жінка на підтвердження своїх слів показала величезні картоплини та такі, які схожі на різних звіряток. Є подібні до качечки, до голови корови та інші чудасії.



Картопля – справді велика. Наприклад, одна із тих заважила 1 кілограм 42 грами. Хоча, зізналася Марія, була на полі ще й більша. Так вродив сорт «Тапочки». Але мало що відстала від нього за урожайністю й «Веснянка».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині сім’я Швайків із десяти соток зібрала 110 мішків картоплі.Про такий урожай розповілаіз Любешева, - пише газета Нове життя Жінка на підтвердження своїх слів показала величезні картоплини та такі, які схожі на різних звіряток. Є подібні до качечки, до голови корови та інші чудасії.Картопля – справді велика. Наприклад, одна із тих заважила 1 кілограм 42 грами. Хоча, зізналася Марія, була на полі ще й більша. Так вродив сорт «Тапочки». Але мало що відстала від нього за урожайністю й «Веснянка».

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