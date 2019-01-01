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Біда прийшла зненацька: рідні важкохворої волинянки просять про допомогу

Біда прийшла зненацька: рідні важкохворої волинянки просять про допомогу
Сім’я 49-річної Ольги Пономаренко із села Нуйно Камінь-Каширського району просить небайдужих про допомогу.

Біда прийшла зненацька: в Ольги Іванівни діагностували внутрішньопротокову карциному молочної залози, - пише газета Полісся.

На початку цього року жінці зробили операцію — видалили грудь. З того часу вона практично не полишає лікарню. Наразі жінка проходить лікування у Київському міському клінічному онкологічному центрі. Окрім інших процедур вона через кожні три тижні приймає препарат, одноразова доза якого вартує 44 тисячі гривень. Таких ін’єкцій їй зробили уже десять.

Родина Ольги Пономаренко продала в господарстві практично все, аби мати гроші на лікування найріднішої людини. Далі торгувати уже нічим. І заощаджень сім’я немає. Чоловік з дружиною працюють у сільській школі двірниками. А курс лікування триватиме щонайменше ще до кінця року.

Рідні Ольги Іванівни в розпачі. Доля змушує просити допомоги у небайдужих людей.

Допомогу фізичних і юридичних осіб просять переказувати на картковий рахунок №UA163033980000026205000120420 (отримувач Цьомах Марія Андріївна, ін.код 1498020001 — мама Ольги Пономаренко) у Камінь-Каширському ТВБВ №10002/036 філії – Волинське обласне управління АТ “Ощадбанк”, МФО 303398.

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Теги: допомога, гроші, лікування
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