Топ-5 мікрофонів для стріму*





Blue Microphones Yeti



Мікрофон Blue Microphones Yeti ідеально підходить для початківців-стрімерів й подкастерів, які шукають конденсаторний мікрофон з високою якістю звуку. Частотний діапазон становить 20–20000 Гц, звуковий тиск — 120 дБ, частота дискретизації — 48 кГц. Мікрофон дає змогу записувати в режимі стерео. Діаграма направленості: кардіоїда, всеспрямована, двоспрямована. Девайс під’єднується через USB й не потребує драйверів.



Лайфхак: Щоб



Trust Mico USB



Trust Mico USB — бюджетний мікрофон для стріму з частотним діапазоном 50–16000 Гц. Підключається до ноутбука по кабелю (3,5 мм) або USB. Імпеданс становить 2200 Ом.



Модель забезпечує відмінну якість звуку, пригнічуючи шуми на задньому плані. Підходить для запису подкастів, співу, а також для ігор та голосового спілкування за допомогою таких застосунків, як Skype і Cortana. Девайс важить всього 150 г, а довжина кабелю складає 1,8 м. У комплекті — тринога і USB-адаптер.



SAMSON C01U Pro



Студійний конденсаторний мікрофон SAMSON C01U Pro з чутливістю -40 дБ і частотним діапазоном 20–18000 Гц забезпечує якісне звучання високих і низьких частот та здатен працювати з будь-якими аудіоредакторами. Пристрій під’єднується через інтерфейс USB. У комплекті йде тринога, яка дає змогу закріпити мікрофон на одному місці.



Девайс підійде тим, хто полюбляє бездоганний мобільний звукозапис. Сумісний з iPad та iPhone (4S та новішими моделями).



Rode NT-USB



Rode NT-USB — конденсаторний мікрофон з USB-інтерфейсом. Він стане вірним супутником для запису співу або музичних виступів, а також буде незамінним при веденні подкасту, озвучуванні або здійсненні закадрового перекладу. Має частотний діапазон 20–20000 Гц. Частота дискретизації становить 48 кГц. Модель сумісна з основними застосунками, що функціонують як на Windows, так і на Mac OS.



Kingston HyperX QuadCast



Конденсаторний мікрофон Kingston HyperX QuadCast під’єднується через інтерфейс USB. Діапазон частот варіюється від 20 до 20000 Гц. Чутливість складає -36 дБ. Передбачено чотири полярних режими: стерео, всеспрямований, двоспрямований і односпрямований, які легко вибрати за допомогою ручки-регулятора. Модель оснащена власним антивібраційним ударним кріпленням, що дає змогу знизити шум навколишнього середовища.

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