Повідомили програму заходів на День міста Луцька





Про це повідомили у



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Отож, програма свят така:



1 вересня



12.00 - Конкурс малюнків «Я люблю своє місто зелене» (Бібліотека-філія №9 для дорослих)



2-15 вересня



Краєзнавча виставка літератури «Плинуть століття над Лесиним краєм» (Бібліотека-філія №10 для дорослих)



Виставка малюнків «Наше місто очима дітей» (Центральна бібліотека для дорослих)



4-9 вересня



Книжкова виставка «Древнє місто моє» (Бібліотека-філія №4 для дорослих)



5-11 вересня



Краєзнавча виставка літературних видань «Древнє місто моє» (Центральна бібліотека для дорослих)



5 вересня



10:00 - Екологічна акція «Луцьк – зелене наше місто, збережем його красу!» (ЗДО № 26, вул. Шевченка, 66)



12:00 - Краєзнавчий день «Шляхами історії славетного Лучеська» (Бібліотека-філія №4 для дорослих)



12:00 - Літературний конкурс «Цікаві історії мого міста» (Бібліотека-філія №5 для дорослих)



16:00 - Мистецький проєкт «Лучеськ Великий» (Художній музей):



- Виставка графічних та живописних робіт Олександра Дишка «1429. З’їзд європейських монархів»



- Презентація двомовного альбому творчих робіт МО «Куля»



6 вересня



10:00 - Міжнародна наукова конференція «Луцький з’їзд 1429 року на тлі епох» (Художній музей)



10:30 - Урочисте відкриття Міжнародного літературно-мистецького фестивалю «Лісова пісня» (Театральний майдан)



11:00 - Краєзнавчий квест «Вулиці і майдани міста Луцька» з циклу «Луцьк – маленька Батьківщина» (Центральна бібліотека для дітей)



12:00 - Освітній квест «Юні лучани – майбутнє країни» (Театральний майдан)



16:00 - Краєзнавча година «Луцьк від А до Я» (Бібліотека-філія №3 для дітей)



протягом дня:



- Виставка-панорама «Луцьк – древнє місто над Стиром» (Бібліотека-філія №3 для дорослих)



7 вересня



09:00 - Міжнародна наукова конференція «Луцький з’їзд 1429 року на тлі епох» (Художній музей)



10:00 - Інтеркультурний фестиваль «Палітра культур» (Театральний майдан)



10:00 - Мистецький проект «Територія творчості» (Театральний майдан)



10:00 - Міжнародний турнір з футболу серед ветеранів (Стадіон СНУ)



10:00 - Турнір з шашок (Спортивний клуб «Біла тура»)



11:00 - Турнір з шахів (Спортивний клуб «Біла тура»)



11:00 - Краєзнавча година «Відкрий для себе рідне місто» (Бібліотека-філія №7 для дорослих)



11:30 - Урочиста академія з нагоди Дня міста Луцька. Вручення відзнак «Почесний громадянин міста Луцька» (Театральний майдан)



12:00 - Фотосушка (фото історичного та сучасного Луцька) (Сквер «Зоряний»)



12:00 - Мистецький проект «Лабіринт бажань» (Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки)



14:00 - Святкова програма до Дня міста (виступи гуртів, діджеїв, конкурси, майстер-класи, дискотека) (Проспект Волі (біля головного корпусу СНУ)



14:00 - Дитяча квест-гра «Мій величний Лучеськ» для дітей з сімей, які потребують особливої соціальної підтримки, у партнерстві з Волинською обласною бібліотекою для юнацтва (Театральний майдан)



15:00 - Святковий концерт «Піснями оспіваний, легендами овіяний» (Будинок культури мікрорайону Вересневе)



16:00 - Віртуальні краєзнавчі мандри «Вулицями рідного міста» (Бібліотека-філія №3 для дорослих)



16:00 - Музичний вернісаж «Краю Волинський, колиско моя» (Клуб «Сучасник»)



19:30 - Історичний перформанс «Едігна. Донька Анни Київської і Генріха І» (Театральний майдан)



21:00 - Мистецький проєкт «Ніч у Луцькому замку. Саміт у Луцьку» (Луцький замок)



протягом дня:



- Галерея просто неба «Луцьк. Кроки минулого» (Вулиця Лесі Українки)



- Ярмарок народних ремесел (Театральний майдан)



8 вересня



09:00 - Відкритий чемпіонат міста Луцька з бігу по шосе (Старт і фініш: проспект Волі (біля головного корпусу СНУ)



09:00 - «Дмитрук Лучеськ напівмарафон 2019» (Старт і фініш: проспект Волі (біля головного корпусу СНУ)



10:00 - Відкритий чемпіонат міста з пляжного волейболу, присвячений Дню міста Луцька (Вхід в Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки)



12:00 - Відкриття пластового року (спільно з Луцьким осередком НСОУ «ПЛАСТ») (Театральний майдан)



12:00 - Загальноміський захід дитяче свято «Я – лучанин, я – лучанка» (Площа Героїв Майдану)



14:00 - Перший фестиваль кантрі-музики у Луцьку (Театральний майдан)



15:00 - Акція «Луцьк на 100%» (Сквер «Зоряний»)



протягом дня:



- Галерея просто неба «Луцьк. Кроки минулого» (Вулиця Лесі Українки)



- Ярмарок народних ремесел (Театральний майдан)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 7-8 вересня відзначатимуть День міста. У зв'язку зі святом в місті запланували багато різноманітних заходів.Про це повідомили у пресслужбі Луцькради.Отож, програма свят така:12.00 - Конкурс малюнків «Я люблю своє місто зелене» (Бібліотека-філія №9 для дорослих)Краєзнавча виставка літератури «Плинуть століття над Лесиним краєм» (Бібліотека-філія №10 для дорослих)Виставка малюнків «Наше місто очима дітей» (Центральна бібліотека для дорослих)Книжкова виставка «Древнє місто моє» (Бібліотека-філія №4 для дорослих)Краєзнавча виставка літературних видань «Древнє місто моє» (Центральна бібліотека для дорослих)10:00 - Екологічна акція «Луцьк – зелене наше місто, збережем його красу!» (ЗДО № 26, вул. Шевченка, 66)12:00 - Краєзнавчий день «Шляхами історії славетного Лучеська» (Бібліотека-філія №4 для дорослих)12:00 - Літературний конкурс «Цікаві історії мого міста» (Бібліотека-філія №5 для дорослих)16:00 - Мистецький проєкт «Лучеськ Великий» (Художній музей):- Виставка графічних та живописних робіт Олександра Дишка «1429. З’їзд європейських монархів»- Презентація двомовного альбому творчих робіт МО «Куля»10:00 - Міжнародна наукова конференція «Луцький з’їзд 1429 року на тлі епох» (Художній музей)10:30 - Урочисте відкриття Міжнародного літературно-мистецького фестивалю «Лісова пісня» (Театральний майдан)11:00 - Краєзнавчий квест «Вулиці і майдани міста Луцька» з циклу «Луцьк – маленька Батьківщина» (Центральна бібліотека для дітей)12:00 - Освітній квест «Юні лучани – майбутнє країни» (Театральний майдан)16:00 - Краєзнавча година «Луцьк від А до Я» (Бібліотека-філія №3 для дітей)протягом дня:- Виставка-панорама «Луцьк – древнє місто над Стиром» (Бібліотека-філія №3 для дорослих)09:00 - Міжнародна наукова конференція «Луцький з’їзд 1429 року на тлі епох» (Художній музей)10:00 - Інтеркультурний фестиваль «Палітра культур» (Театральний майдан)10:00 - Мистецький проект «Територія творчості» (Театральний майдан)10:00 - Міжнародний турнір з футболу серед ветеранів (Стадіон СНУ)10:00 - Турнір з шашок (Спортивний клуб «Біла тура»)11:00 - Турнір з шахів (Спортивний клуб «Біла тура»)11:00 - Краєзнавча година «Відкрий для себе рідне місто» (Бібліотека-філія №7 для дорослих)11:30 - Урочиста академія з нагоди Дня міста Луцька. Вручення відзнак «Почесний громадянин міста Луцька» (Театральний майдан)12:00 - Фотосушка (фото історичного та сучасного Луцька) (Сквер «Зоряний»)12:00 - Мистецький проект «Лабіринт бажань» (Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки)14:00 - Святкова програма до Дня міста (виступи гуртів, діджеїв, конкурси, майстер-класи, дискотека) (Проспект Волі (біля головного корпусу СНУ)14:00 - Дитяча квест-гра «Мій величний Лучеськ» для дітей з сімей, які потребують особливої соціальної підтримки, у партнерстві з Волинською обласною бібліотекою для юнацтва (Театральний майдан)15:00 - Святковий концерт «Піснями оспіваний, легендами овіяний» (Будинок культури мікрорайону Вересневе)16:00 - Віртуальні краєзнавчі мандри «Вулицями рідного міста» (Бібліотека-філія №3 для дорослих)16:00 - Музичний вернісаж «Краю Волинський, колиско моя» (Клуб «Сучасник»)19:30 - Історичний перформанс «Едігна. Донька Анни Київської і Генріха І» (Театральний майдан)21:00 - Мистецький проєкт «Ніч у Луцькому замку. Саміт у Луцьку» (Луцький замок)протягом дня:- Галерея просто неба «Луцьк. Кроки минулого» (Вулиця Лесі Українки)- Ярмарок народних ремесел (Театральний майдан)09:00 - Відкритий чемпіонат міста Луцька з бігу по шосе (Старт і фініш: проспект Волі (біля головного корпусу СНУ)09:00 - «Дмитрук Лучеськ напівмарафон 2019» (Старт і фініш: проспект Волі (біля головного корпусу СНУ)10:00 - Відкритий чемпіонат міста з пляжного волейболу, присвячений Дню міста Луцька (Вхід в Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки)12:00 - Відкриття пластового року (спільно з Луцьким осередком НСОУ «ПЛАСТ») (Театральний майдан)12:00 - Загальноміський захід дитяче свято «Я – лучанин, я – лучанка» (Площа Героїв Майдану)14:00 - Перший фестиваль кантрі-музики у Луцьку (Театральний майдан)15:00 - Акція «Луцьк на 100%» (Сквер «Зоряний»)протягом дня:- Галерея просто неба «Луцьк. Кроки минулого» (Вулиця Лесі Українки)- Ярмарок народних ремесел (Театральний майдан)

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