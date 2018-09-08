вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили програму заходів на День міста Луцька

Повідомили програму заходів на День міста Луцька
У Луцьку 7-8 вересня відзначатимуть День міста. У зв'язку зі святом в місті запланували багато різноманітних заходів.

Про це повідомили у пресслужбі Луцькради.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Луцькі депутати не захотіли зробити безкоштовним проїзд у тролейбусах на День міста

Отож, програма свят така:

1 вересня

12.00 - Конкурс малюнків «Я люблю своє місто зелене» (Бібліотека-філія №9 для дорослих)

2-15 вересня

Краєзнавча виставка літератури «Плинуть століття над Лесиним краєм» (Бібліотека-філія №10 для дорослих)

Виставка малюнків «Наше місто очима дітей» (Центральна бібліотека для дорослих)

4-9 вересня

Книжкова виставка «Древнє місто моє» (Бібліотека-філія №4 для дорослих)

5-11 вересня

Краєзнавча виставка літературних видань «Древнє місто моє» (Центральна бібліотека для дорослих)

5 вересня

10:00 - Екологічна акція «Луцьк – зелене наше місто, збережем його красу!» (ЗДО № 26, вул. Шевченка, 66)

12:00 - Краєзнавчий день «Шляхами історії славетного Лучеська» (Бібліотека-філія №4 для дорослих)

12:00 - Літературний конкурс «Цікаві історії мого міста» (Бібліотека-філія №5 для дорослих)

16:00 - Мистецький проєкт «Лучеськ Великий» (Художній музей):

- Виставка графічних та живописних робіт Олександра Дишка «1429. З’їзд європейських монархів»

- Презентація двомовного альбому творчих робіт МО «Куля»

6 вересня

10:00 - Міжнародна наукова конференція «Луцький з’їзд 1429 року на тлі епох» (Художній музей)

10:30 - Урочисте відкриття Міжнародного літературно-мистецького фестивалю «Лісова пісня» (Театральний майдан)

11:00 - Краєзнавчий квест «Вулиці і майдани міста Луцька» з циклу «Луцьк – маленька Батьківщина» (Центральна бібліотека для дітей)

12:00 - Освітній квест «Юні лучани – майбутнє країни» (Театральний майдан)

16:00 - Краєзнавча година «Луцьк від А до Я» (Бібліотека-філія №3 для дітей)

протягом дня:

- Виставка-панорама «Луцьк – древнє місто над Стиром» (Бібліотека-філія №3 для дорослих)

7 вересня

09:00 - Міжнародна наукова конференція «Луцький з’їзд 1429 року на тлі епох» (Художній музей)

10:00 - Інтеркультурний фестиваль «Палітра культур» (Театральний майдан)

10:00 - Мистецький проект «Територія творчості» (Театральний майдан)

10:00 - Міжнародний турнір з футболу серед ветеранів (Стадіон СНУ)

10:00 - Турнір з шашок (Спортивний клуб «Біла тура»)

11:00 - Турнір з шахів (Спортивний клуб «Біла тура»)

11:00 - Краєзнавча година «Відкрий для себе рідне місто» (Бібліотека-філія №7 для дорослих)

11:30 - Урочиста академія з нагоди Дня міста Луцька. Вручення відзнак «Почесний громадянин міста Луцька» (Театральний майдан)

12:00 - Фотосушка (фото історичного та сучасного Луцька) (Сквер «Зоряний»)

12:00 - Мистецький проект «Лабіринт бажань» (Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки)

14:00 - Святкова програма до Дня міста (виступи гуртів, діджеїв, конкурси, майстер-класи, дискотека) (Проспект Волі (біля головного корпусу СНУ)

14:00 - Дитяча квест-гра «Мій величний Лучеськ» для дітей з сімей, які потребують особливої соціальної підтримки, у партнерстві з Волинською обласною бібліотекою для юнацтва (Театральний майдан)

15:00 - Святковий концерт «Піснями оспіваний, легендами овіяний» (Будинок культури мікрорайону Вересневе)

16:00 - Віртуальні краєзнавчі мандри «Вулицями рідного міста» (Бібліотека-філія №3 для дорослих)

16:00 - Музичний вернісаж «Краю Волинський, колиско моя» (Клуб «Сучасник»)

19:30 - Історичний перформанс «Едігна. Донька Анни Київської і Генріха І» (Театральний майдан)

21:00 - Мистецький проєкт «Ніч у Луцькому замку. Саміт у Луцьку» (Луцький замок)

протягом дня:

- Галерея просто неба «Луцьк. Кроки минулого» (Вулиця Лесі Українки)

- Ярмарок народних ремесел (Театральний майдан)

8 вересня

09:00 - Відкритий чемпіонат міста Луцька з бігу по шосе (Старт і фініш: проспект Волі (біля головного корпусу СНУ)

09:00 - «Дмитрук Лучеськ напівмарафон 2019» (Старт і фініш: проспект Волі (біля головного корпусу СНУ)

10:00 - Відкритий чемпіонат міста з пляжного волейболу, присвячений Дню міста Луцька (Вхід в Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки)

12:00 - Відкриття пластового року (спільно з Луцьким осередком НСОУ «ПЛАСТ») (Театральний майдан)

12:00 - Загальноміський захід дитяче свято «Я – лучанин, я – лучанка» (Площа Героїв Майдану)

14:00 - Перший фестиваль кантрі-музики у Луцьку (Театральний майдан)

15:00 - Акція «Луцьк на 100%» (Сквер «Зоряний»)

протягом дня:

- Галерея просто неба «Луцьк. Кроки минулого» (Вулиця Лесі Українки)

- Ярмарок народних ремесел (Театральний майдан)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: день міста, Луцьк, свято
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Що у декларації нового прем'єр-міністра України
Сьогодні, 12:14
Вечірня погоня у Луцьку: деталі інциденту
Сьогодні, 12:07
Повідомили програму заходів на День міста Луцька
Сьогодні, 11:57
Біда прийшла зненацька: рідні важкохворої волинянки просять про допомогу
Сьогодні, 11:53
Волинянка похизувалася великим врожаєм картоплі
Сьогодні, 11:29
Схожі новини
Це величезна помилка, – луцький депутат про перенесення Дня міста Це величезна помилка, – луцький депутат про перенесення Дня міста
28 січень, 11:11
Лучани хочуть перенести День міста Лучани хочуть перенести День міста
25 січень, 11:29
Луцьк святковий: як центр причепурився до відзначення Дня міста. ФОТО Луцьк святковий: як центр причепурився до відзначення Дня міста. ФОТО
08 вересень, 2018, 15:47
Хто розважатиме лучан у день міста. ПРОГРАМА Хто розважатиме лучан у день міста. ПРОГРАМА
30 серпень, 2018, 12:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині побили чоловіка та викрали у нього сумку з чималою сумою
Сьогодні, 12:30
 0
Що у декларації нового прем'єр-міністра України
Сьогодні, 12:14
 0
Вечірня погоня у Луцьку: деталі інциденту
Сьогодні, 12:07
 0
Повідомили програму заходів на День міста Луцька
Сьогодні, 11:57
 0
Біда прийшла зненацька: рідні важкохворої волинянки просять про допомогу
Сьогодні, 11:53
 0
Медіа
відео
1/8
﻿