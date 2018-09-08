Повідомили програму заходів на День міста Луцька
Сьогодні, 11:57
У Луцьку 7-8 вересня відзначатимуть День міста. У зв'язку зі святом в місті запланували багато різноманітних заходів.
Про це повідомили у пресслужбі Луцькради.
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Отож, програма свят така:
1 вересня
12.00 - Конкурс малюнків «Я люблю своє місто зелене» (Бібліотека-філія №9 для дорослих)
2-15 вересня
Краєзнавча виставка літератури «Плинуть століття над Лесиним краєм» (Бібліотека-філія №10 для дорослих)
Виставка малюнків «Наше місто очима дітей» (Центральна бібліотека для дорослих)
4-9 вересня
Книжкова виставка «Древнє місто моє» (Бібліотека-філія №4 для дорослих)
5-11 вересня
Краєзнавча виставка літературних видань «Древнє місто моє» (Центральна бібліотека для дорослих)
5 вересня
10:00 - Екологічна акція «Луцьк – зелене наше місто, збережем його красу!» (ЗДО № 26, вул. Шевченка, 66)
12:00 - Краєзнавчий день «Шляхами історії славетного Лучеська» (Бібліотека-філія №4 для дорослих)
12:00 - Літературний конкурс «Цікаві історії мого міста» (Бібліотека-філія №5 для дорослих)
16:00 - Мистецький проєкт «Лучеськ Великий» (Художній музей):
- Виставка графічних та живописних робіт Олександра Дишка «1429. З’їзд європейських монархів»
- Презентація двомовного альбому творчих робіт МО «Куля»
6 вересня
10:00 - Міжнародна наукова конференція «Луцький з’їзд 1429 року на тлі епох» (Художній музей)
10:30 - Урочисте відкриття Міжнародного літературно-мистецького фестивалю «Лісова пісня» (Театральний майдан)
11:00 - Краєзнавчий квест «Вулиці і майдани міста Луцька» з циклу «Луцьк – маленька Батьківщина» (Центральна бібліотека для дітей)
12:00 - Освітній квест «Юні лучани – майбутнє країни» (Театральний майдан)
16:00 - Краєзнавча година «Луцьк від А до Я» (Бібліотека-філія №3 для дітей)
протягом дня:
- Виставка-панорама «Луцьк – древнє місто над Стиром» (Бібліотека-філія №3 для дорослих)
7 вересня
09:00 - Міжнародна наукова конференція «Луцький з’їзд 1429 року на тлі епох» (Художній музей)
10:00 - Інтеркультурний фестиваль «Палітра культур» (Театральний майдан)
10:00 - Мистецький проект «Територія творчості» (Театральний майдан)
10:00 - Міжнародний турнір з футболу серед ветеранів (Стадіон СНУ)
10:00 - Турнір з шашок (Спортивний клуб «Біла тура»)
11:00 - Турнір з шахів (Спортивний клуб «Біла тура»)
11:00 - Краєзнавча година «Відкрий для себе рідне місто» (Бібліотека-філія №7 для дорослих)
11:30 - Урочиста академія з нагоди Дня міста Луцька. Вручення відзнак «Почесний громадянин міста Луцька» (Театральний майдан)
12:00 - Фотосушка (фото історичного та сучасного Луцька) (Сквер «Зоряний»)
12:00 - Мистецький проект «Лабіринт бажань» (Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки)
14:00 - Святкова програма до Дня міста (виступи гуртів, діджеїв, конкурси, майстер-класи, дискотека) (Проспект Волі (біля головного корпусу СНУ)
14:00 - Дитяча квест-гра «Мій величний Лучеськ» для дітей з сімей, які потребують особливої соціальної підтримки, у партнерстві з Волинською обласною бібліотекою для юнацтва (Театральний майдан)
15:00 - Святковий концерт «Піснями оспіваний, легендами овіяний» (Будинок культури мікрорайону Вересневе)
16:00 - Віртуальні краєзнавчі мандри «Вулицями рідного міста» (Бібліотека-філія №3 для дорослих)
16:00 - Музичний вернісаж «Краю Волинський, колиско моя» (Клуб «Сучасник»)
19:30 - Історичний перформанс «Едігна. Донька Анни Київської і Генріха І» (Театральний майдан)
21:00 - Мистецький проєкт «Ніч у Луцькому замку. Саміт у Луцьку» (Луцький замок)
протягом дня:
- Галерея просто неба «Луцьк. Кроки минулого» (Вулиця Лесі Українки)
- Ярмарок народних ремесел (Театральний майдан)
8 вересня
09:00 - Відкритий чемпіонат міста Луцька з бігу по шосе (Старт і фініш: проспект Волі (біля головного корпусу СНУ)
09:00 - «Дмитрук Лучеськ напівмарафон 2019» (Старт і фініш: проспект Волі (біля головного корпусу СНУ)
10:00 - Відкритий чемпіонат міста з пляжного волейболу, присвячений Дню міста Луцька (Вхід в Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки)
12:00 - Відкриття пластового року (спільно з Луцьким осередком НСОУ «ПЛАСТ») (Театральний майдан)
12:00 - Загальноміський захід дитяче свято «Я – лучанин, я – лучанка» (Площа Героїв Майдану)
14:00 - Перший фестиваль кантрі-музики у Луцьку (Театральний майдан)
15:00 - Акція «Луцьк на 100%» (Сквер «Зоряний»)
протягом дня:
- Галерея просто неба «Луцьк. Кроки минулого» (Вулиця Лесі Українки)
- Ярмарок народних ремесел (Театральний майдан)
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Про це повідомили у пресслужбі Луцькради.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Луцькі депутати не захотіли зробити безкоштовним проїзд у тролейбусах на День міста
Отож, програма свят така:
1 вересня
12.00 - Конкурс малюнків «Я люблю своє місто зелене» (Бібліотека-філія №9 для дорослих)
2-15 вересня
Краєзнавча виставка літератури «Плинуть століття над Лесиним краєм» (Бібліотека-філія №10 для дорослих)
Виставка малюнків «Наше місто очима дітей» (Центральна бібліотека для дорослих)
4-9 вересня
Книжкова виставка «Древнє місто моє» (Бібліотека-філія №4 для дорослих)
5-11 вересня
Краєзнавча виставка літературних видань «Древнє місто моє» (Центральна бібліотека для дорослих)
5 вересня
10:00 - Екологічна акція «Луцьк – зелене наше місто, збережем його красу!» (ЗДО № 26, вул. Шевченка, 66)
12:00 - Краєзнавчий день «Шляхами історії славетного Лучеська» (Бібліотека-філія №4 для дорослих)
12:00 - Літературний конкурс «Цікаві історії мого міста» (Бібліотека-філія №5 для дорослих)
16:00 - Мистецький проєкт «Лучеськ Великий» (Художній музей):
- Виставка графічних та живописних робіт Олександра Дишка «1429. З’їзд європейських монархів»
- Презентація двомовного альбому творчих робіт МО «Куля»
6 вересня
10:00 - Міжнародна наукова конференція «Луцький з’їзд 1429 року на тлі епох» (Художній музей)
10:30 - Урочисте відкриття Міжнародного літературно-мистецького фестивалю «Лісова пісня» (Театральний майдан)
11:00 - Краєзнавчий квест «Вулиці і майдани міста Луцька» з циклу «Луцьк – маленька Батьківщина» (Центральна бібліотека для дітей)
12:00 - Освітній квест «Юні лучани – майбутнє країни» (Театральний майдан)
16:00 - Краєзнавча година «Луцьк від А до Я» (Бібліотека-філія №3 для дітей)
протягом дня:
- Виставка-панорама «Луцьк – древнє місто над Стиром» (Бібліотека-філія №3 для дорослих)
7 вересня
09:00 - Міжнародна наукова конференція «Луцький з’їзд 1429 року на тлі епох» (Художній музей)
10:00 - Інтеркультурний фестиваль «Палітра культур» (Театральний майдан)
10:00 - Мистецький проект «Територія творчості» (Театральний майдан)
10:00 - Міжнародний турнір з футболу серед ветеранів (Стадіон СНУ)
10:00 - Турнір з шашок (Спортивний клуб «Біла тура»)
11:00 - Турнір з шахів (Спортивний клуб «Біла тура»)
11:00 - Краєзнавча година «Відкрий для себе рідне місто» (Бібліотека-філія №7 для дорослих)
11:30 - Урочиста академія з нагоди Дня міста Луцька. Вручення відзнак «Почесний громадянин міста Луцька» (Театральний майдан)
12:00 - Фотосушка (фото історичного та сучасного Луцька) (Сквер «Зоряний»)
12:00 - Мистецький проект «Лабіринт бажань» (Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки)
14:00 - Святкова програма до Дня міста (виступи гуртів, діджеїв, конкурси, майстер-класи, дискотека) (Проспект Волі (біля головного корпусу СНУ)
14:00 - Дитяча квест-гра «Мій величний Лучеськ» для дітей з сімей, які потребують особливої соціальної підтримки, у партнерстві з Волинською обласною бібліотекою для юнацтва (Театральний майдан)
15:00 - Святковий концерт «Піснями оспіваний, легендами овіяний» (Будинок культури мікрорайону Вересневе)
16:00 - Віртуальні краєзнавчі мандри «Вулицями рідного міста» (Бібліотека-філія №3 для дорослих)
16:00 - Музичний вернісаж «Краю Волинський, колиско моя» (Клуб «Сучасник»)
19:30 - Історичний перформанс «Едігна. Донька Анни Київської і Генріха І» (Театральний майдан)
21:00 - Мистецький проєкт «Ніч у Луцькому замку. Саміт у Луцьку» (Луцький замок)
протягом дня:
- Галерея просто неба «Луцьк. Кроки минулого» (Вулиця Лесі Українки)
- Ярмарок народних ремесел (Театральний майдан)
8 вересня
09:00 - Відкритий чемпіонат міста Луцька з бігу по шосе (Старт і фініш: проспект Волі (біля головного корпусу СНУ)
09:00 - «Дмитрук Лучеськ напівмарафон 2019» (Старт і фініш: проспект Волі (біля головного корпусу СНУ)
10:00 - Відкритий чемпіонат міста з пляжного волейболу, присвячений Дню міста Луцька (Вхід в Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки)
12:00 - Відкриття пластового року (спільно з Луцьким осередком НСОУ «ПЛАСТ») (Театральний майдан)
12:00 - Загальноміський захід дитяче свято «Я – лучанин, я – лучанка» (Площа Героїв Майдану)
14:00 - Перший фестиваль кантрі-музики у Луцьку (Театральний майдан)
15:00 - Акція «Луцьк на 100%» (Сквер «Зоряний»)
протягом дня:
- Галерея просто неба «Луцьк. Кроки минулого» (Вулиця Лесі Українки)
- Ярмарок народних ремесел (Театральний майдан)
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