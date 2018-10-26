Вечірня погоня у Луцьку: деталі інциденту

У Луцьку на лінію служби «102» поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Волі невідомий чоловік забрав із рук мами дитину та зник на автомобілі Opel.Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.Нагадаємо, інцидентНа місце події одразу ж прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група поліції.Правоохоронці з’ясували, що півторарічну дитину в матері забрав її батько, 33-річний житель обласного центру. На сьогоднішній день подружжя спільно не проживає.Згодом, чоловік повернув малолітню дитину матері. Жодна зі сторін, наразі, претензій не має.Зазначають, поліцейські склали на лучанина адміністративний протокол за ст.130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції керування) Кодексу України про адміністративні правопорушення.Відомості зареєстрували у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події.