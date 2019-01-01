Волинянин загинув на будівництві торгового центру у Рівному





Повідомлення про нещасний випадок на вулиці В’ячеслава Чорновола до поліції надійшло 29 серпня, близько 14:40, - пише ГУНП у Рівненській області.



Поліцейські встановили, що на території будівництва торгово-розважального центру під час розчищення траншеї під комунікації стався зсув землі у котловані, в якому знаходився працівник.



Чоловіка, який ще був живий, колеги дістали з-під землі та викликали швидку медичну допомогу. Втім, попри вжиті реанімаційні заходи його життя врятувати не вдалося. Загиблому було 52 роки. Він народився та жив у селі Ставок Волинської області та тимчасово на період роботи мешкав у Рівному.



За фактом порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людини, слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 271 Кримінального кодексу України.



Поліцейські встановлюють усі обставини трагедії.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стало відомо, що у Рівному на будівництві смертельно травмувався волинянин.Повідомлення про нещасний випадок на вулиці В’ячеслава Чорновола до поліції надійшло 29 серпня, близько 14:40, - пише ГУНП у Рівненській області.Поліцейські встановили, що на території будівництва торгово-розважального центру під час розчищення траншеї під комунікації стався зсув землі у котловані, в якому знаходився працівник.Чоловіка, який ще був живий, колеги дістали з-під землі та викликали швидку медичну допомогу. Втім, попри вжиті реанімаційні заходи його життя врятувати не вдалося. Загиблому було 52 роки. Він народився та жив у селі Ставок Волинської області та тимчасово на період роботи мешкав у Рівному.За фактом порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людини, слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 271 Кримінального кодексу України.Поліцейські встановлюють усі обставини трагедії.

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