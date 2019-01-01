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Волинянин загинув на будівництві торгового центру у Рівному

Волинянин загинув на будівництві торгового центру у Рівному
Стало відомо, що у Рівному на будівництві смертельно травмувався волинянин.

Повідомлення про нещасний випадок на вулиці В’ячеслава Чорновола до поліції надійшло 29 серпня, близько 14:40, - пише ГУНП у Рівненській області.

Поліцейські встановили, що на території будівництва торгово-розважального центру під час розчищення траншеї під комунікації стався зсув землі у котловані, в якому знаходився працівник.

Чоловіка, який ще був живий, колеги дістали з-під землі та викликали швидку медичну допомогу. Втім, попри вжиті реанімаційні заходи його життя врятувати не вдалося. Загиблому було 52 роки. Він народився та жив у селі Ставок Волинської області та тимчасово на період роботи мешкав у Рівному.

За фактом порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людини, слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 271 Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють усі обставини трагедії.



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