На Волині школярки побилися через гру у волейбол





Зі слів місцевих жителів, кілька учениць шкіл райцентру у вівторок, 27 серпня, пішли на міський стадіон пограти у волейбол. Одній із учасниць гри здалось, що партнерки по команді їй мало пасували. Тож дорогою додому вирішила з’ясувати стосунки: словесна перепалка поступово перейшла у масову бійку, - повідомляє



Перехожі хлопці вчасно розборонили дівчат, ніхто не отримав серйозних тілесних ушкоджень.



У Камінь-Каширському відділі поліції підтвердили, що дійсно надходили звернення щодо такого інциденту й проводилась перевірка. Проте пізніше учасники події примирилися й відмовились від написання заяв. Тому кримінального провадження не відкривали.



З метою запобігання подібних випадків поліцейські провели профілактичні бесіди з батьками та дітьми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Камені-Каширському школярки віком 14-15 років влаштували масову бійку через гру у волейбол.Зі слів місцевих жителів, кілька учениць шкіл райцентру у вівторок, 27 серпня, пішли на міський стадіон пограти у волейбол. Одній із учасниць гри здалось, що партнерки по команді їй мало пасували. Тож дорогою додому вирішила з’ясувати стосунки: словесна перепалка поступово перейшла у масову бійку, - повідомляє Волинська правда. Перехожі хлопці вчасно розборонили дівчат, ніхто не отримав серйозних тілесних ушкоджень.У Камінь-Каширському відділі поліції підтвердили, що дійсно надходили звернення щодо такого інциденту й проводилась перевірка. Проте пізніше учасники події примирилися й відмовились від написання заяв. Тому кримінального провадження не відкривали.З метою запобігання подібних випадків поліцейські провели профілактичні бесіди з батьками та дітьми.

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