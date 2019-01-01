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На Волині школярки побилися через гру у волейбол

На Волині школярки побилися через гру у волейбол
У Камені-Каширському школярки віком 14-15 років влаштували масову бійку через гру у волейбол.

Зі слів місцевих жителів, кілька учениць шкіл райцентру у вівторок, 27 серпня, пішли на міський стадіон пограти у волейбол. Одній із учасниць гри здалось, що партнерки по команді їй мало пасували. Тож дорогою додому вирішила з’ясувати стосунки: словесна перепалка поступово перейшла у масову бійку, - повідомляє Волинська правда.

Перехожі хлопці вчасно розборонили дівчат, ніхто не отримав серйозних тілесних ушкоджень.

У Камінь-Каширському відділі поліції підтвердили, що дійсно надходили звернення щодо такого інциденту й проводилась перевірка. Проте пізніше учасники події примирилися й відмовились від написання заяв. Тому кримінального провадження не відкривали.

З метою запобігання подібних випадків поліцейські провели профілактичні бесіди з батьками та дітьми.

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Теги: неповнолітні дівчата, волейбол, битва
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