На Волині школярки побилися через гру у волейбол
Сьогодні, 12:53
У Камені-Каширському школярки віком 14-15 років влаштували масову бійку через гру у волейбол.
Зі слів місцевих жителів, кілька учениць шкіл райцентру у вівторок, 27 серпня, пішли на міський стадіон пограти у волейбол. Одній із учасниць гри здалось, що партнерки по команді їй мало пасували. Тож дорогою додому вирішила з’ясувати стосунки: словесна перепалка поступово перейшла у масову бійку, - повідомляє Волинська правда.
Перехожі хлопці вчасно розборонили дівчат, ніхто не отримав серйозних тілесних ушкоджень.
У Камінь-Каширському відділі поліції підтвердили, що дійсно надходили звернення щодо такого інциденту й проводилась перевірка. Проте пізніше учасники події примирилися й відмовились від написання заяв. Тому кримінального провадження не відкривали.
З метою запобігання подібних випадків поліцейські провели профілактичні бесіди з батьками та дітьми.
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Зі слів місцевих жителів, кілька учениць шкіл райцентру у вівторок, 27 серпня, пішли на міський стадіон пограти у волейбол. Одній із учасниць гри здалось, що партнерки по команді їй мало пасували. Тож дорогою додому вирішила з’ясувати стосунки: словесна перепалка поступово перейшла у масову бійку, - повідомляє Волинська правда.
Перехожі хлопці вчасно розборонили дівчат, ніхто не отримав серйозних тілесних ушкоджень.
У Камінь-Каширському відділі поліції підтвердили, що дійсно надходили звернення щодо такого інциденту й проводилась перевірка. Проте пізніше учасники події примирилися й відмовились від написання заяв. Тому кримінального провадження не відкривали.
З метою запобігання подібних випадків поліцейські провели профілактичні бесіди з батьками та дітьми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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