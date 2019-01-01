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На Волині «на гарячому» зловили паліїв

На Волині «на гарячому» зловили паліїв
На Волині тривають рейди населеними пунктами для запобігання пожеж в екосистемах.

Так, 29 серпня, рятувальники у Старовижівському районі між селищем Стара Вижівка та селом Буцин виявили чоловіка, який спалював післяжнивні залишки, - пише ДСНС у Волинській області.

У Любешівському районі в с. Зарудчі, Проходи, Великий Курин, Угриничі, Седлище виявили аж 8 паліїв. У Камінь-Каширському районі учасники рейдів перевірили околоці райцентру та с. Гута-Камінська, де також виявили одного палія.

Громадянам, які були виявлені на полях під час горіння сухої рослинності або післяжнивних залишків, провели роз'яснювальну роботу.

Фахівці екологічної інспекції пояснили людям, що спалювання бадилля викидає в атмосфері їдкий дим, що особливо небезпечно для дітей і громадян, схильних до алергій. Вдихаючи продукти горіння, люди отруюють свій організм, адже на полях можуть бути залишки отрутохімікатів, які використовують для обробки ґрунтів чи рослин. Небезпечні частинки згоряння вітер здатен переносити на великі відстані, відтак може постраждати велика кількість громадян.

За такі дії на громадян склали адмінпротоколи про порушення вимог екологічної безпеки.

На Волині «на гарячому» зловили паліїв
На Волині «на гарячому» зловили паліїв
На Волині «на гарячому» зловили паліїв
На Волині «на гарячому» зловили паліїв

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Теги: палії, рятувальники
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