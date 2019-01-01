На Волині «на гарячому» зловили паліїв
Сьогодні, 13:04
На Волині тривають рейди населеними пунктами для запобігання пожеж в екосистемах.
Так, 29 серпня, рятувальники у Старовижівському районі між селищем Стара Вижівка та селом Буцин виявили чоловіка, який спалював післяжнивні залишки, - пише ДСНС у Волинській області.
У Любешівському районі в с. Зарудчі, Проходи, Великий Курин, Угриничі, Седлище виявили аж 8 паліїв. У Камінь-Каширському районі учасники рейдів перевірили околоці райцентру та с. Гута-Камінська, де також виявили одного палія.
Громадянам, які були виявлені на полях під час горіння сухої рослинності або післяжнивних залишків, провели роз'яснювальну роботу.
Фахівці екологічної інспекції пояснили людям, що спалювання бадилля викидає в атмосфері їдкий дим, що особливо небезпечно для дітей і громадян, схильних до алергій. Вдихаючи продукти горіння, люди отруюють свій організм, адже на полях можуть бути залишки отрутохімікатів, які використовують для обробки ґрунтів чи рослин. Небезпечні частинки згоряння вітер здатен переносити на великі відстані, відтак може постраждати велика кількість громадян.
За такі дії на громадян склали адмінпротоколи про порушення вимог екологічної безпеки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, 29 серпня, рятувальники у Старовижівському районі між селищем Стара Вижівка та селом Буцин виявили чоловіка, який спалював післяжнивні залишки, - пише ДСНС у Волинській області.
У Любешівському районі в с. Зарудчі, Проходи, Великий Курин, Угриничі, Седлище виявили аж 8 паліїв. У Камінь-Каширському районі учасники рейдів перевірили околоці райцентру та с. Гута-Камінська, де також виявили одного палія.
Громадянам, які були виявлені на полях під час горіння сухої рослинності або післяжнивних залишків, провели роз'яснювальну роботу.
Фахівці екологічної інспекції пояснили людям, що спалювання бадилля викидає в атмосфері їдкий дим, що особливо небезпечно для дітей і громадян, схильних до алергій. Вдихаючи продукти горіння, люди отруюють свій організм, адже на полях можуть бути залишки отрутохімікатів, які використовують для обробки ґрунтів чи рослин. Небезпечні частинки згоряння вітер здатен переносити на великі відстані, відтак може постраждати велика кількість громадян.
За такі дії на громадян склали адмінпротоколи про порушення вимог екологічної безпеки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
25 років українці чекали на скасування депутатської недоторканності, – Петро Порошенко
Сьогодні, 13:26
В Україні від кору померла дитина з протипоказаннями до щеплення
Сьогодні, 13:13
На Волині «на гарячому» зловили паліїв
Сьогодні, 13:04
На Волині школярки побилися через гру у волейбол
Сьогодні, 12:53
Волинянин загинув на будівництві торгового центру у Рівному
Сьогодні, 12:32
Медіа