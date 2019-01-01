В Україні від кору померла дитина з протипоказаннями до щеплення
Сьогодні, 13:13
Від кору помер 5-річний хлопчик, який не був вакцинований через протипоказання.
Про це інформує Центр громадського здоров’я України.
Зазначається, що у сім’ї померлого спершу захворів його старший брат, який також не був вакцинований, проте не мав жодних протипоказань.
З початку спалаху кір забрав життя 40 людей, загалом в Україні на це захворювання перехворіло більше 115 000 осіб.
Для надійного захисту від хвороби усі діти мають вчасно отримати дві дози вакцини проти кору. МОЗ закликає всіх дотримуватися Календаря профілактичних щеплень і якомога швидше надолужити щеплення, якщо їх пропустили.
Дорослі та діти мають можливість вакцинуватися безоплатно: вікові обмеження на безоплатне щеплення від кору скасовано. Також можна вакцинувати немовлят віком від 6 місяців, для яких кір особливо небезпечний. Крім того, щеплення мають отримати діти, чиї батьки брали фальшиву довідку про вакцинацію.
Усі регіони забезпечено вакцинами проти кору, паротиту і краснухи виробництва Бельгії та США. Якщо у кабінеті щеплень кажуть, що вакцини немає, зверніться до головного лікаря медзакладу для з’ясування причини.
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Про це інформує Центр громадського здоров’я України.
Зазначається, що у сім’ї померлого спершу захворів його старший брат, який також не був вакцинований, проте не мав жодних протипоказань.
З початку спалаху кір забрав життя 40 людей, загалом в Україні на це захворювання перехворіло більше 115 000 осіб.
Для надійного захисту від хвороби усі діти мають вчасно отримати дві дози вакцини проти кору. МОЗ закликає всіх дотримуватися Календаря профілактичних щеплень і якомога швидше надолужити щеплення, якщо їх пропустили.
Дорослі та діти мають можливість вакцинуватися безоплатно: вікові обмеження на безоплатне щеплення від кору скасовано. Також можна вакцинувати немовлят віком від 6 місяців, для яких кір особливо небезпечний. Крім того, щеплення мають отримати діти, чиї батьки брали фальшиву довідку про вакцинацію.
Усі регіони забезпечено вакцинами проти кору, паротиту і краснухи виробництва Бельгії та США. Якщо у кабінеті щеплень кажуть, що вакцини немає, зверніться до головного лікаря медзакладу для з’ясування причини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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