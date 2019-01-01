В Україні від кору померла дитина з протипоказаннями до щеплення

Від кору помер 5-річний хлопчик, який не був вакцинований через протипоказання.Про це інформує Центр громадського здоров’я України.Зазначається, що у сім’ї померлого спершу захворів його старший брат, який також не був вакцинований, проте не мав жодних протипоказань.З початку спалаху кір забрав життя 40 людей, загалом в Україні на це захворювання перехворіло більше 115 000 осіб.Для надійного захисту від хвороби усі діти мають вчасно отримати дві дози вакцини проти кору. МОЗ закликає всіх дотримуватися Календаря профілактичних щеплень і якомога швидше надолужити щеплення, якщо їх пропустили.Дорослі та діти мають можливість вакцинуватися безоплатно: вікові обмеження на безоплатне щеплення від кору скасовано. Також можна вакцинувати немовлят віком від 6 місяців, для яких кір особливо небезпечний. Крім того, щеплення мають отримати діти, чиї батьки брали фальшиву довідку про вакцинацію.Усі регіони забезпечено вакцинами проти кору, паротиту і краснухи виробництва Бельгії та США. Якщо у кабінеті щеплень кажуть, що вакцини немає, зверніться до головного лікаря медзакладу для з’ясування причини.