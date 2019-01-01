25 років українці чекали на скасування депутатської недоторканності, – Петро Порошенко

П'ятий президент України, лідер політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко прокоментував процес зняття депутатської недоторканності.Про це повідомили у пресслужбі «Європейської Солідарності»Український народ чекав 25 років на скасування депутатської недоторканності, однак ці зміни до Конституції мають бути внесенні з чітким дотриманням усіх процедур, – про це сказав п’ятий президент України, лідер політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.«Я наголошую на тому, що ні мені як п’ятому президенту України, ні «Європейській Солідарності» нема чого боятися. Ми діяли виключно за законом і мета нашого перебування у Верховній раді дев’ятого скликання – рух країни в Європейський Союз і НАТО», – сказав Петро Порошенко.Він наголосив, що ЄС і НАТО це і є принципи верховенства права, рівність всіх перед законом та закликав при підготовці законопроекту до другого читання врахувати європейську законодавчу практику щодо депутатського імунітету.«25 років український народ чекає скасування касти недоторканних», – сказав Петро Порошенко на засіданні Верховної ради України і повідомив, що фракція підтримає схвалення відповідного законопроекту.Він наголосив, що у 2014 році, на момент його обрання президентом, в Україні існувало понад 8 тис недоторканних осіб. За його словами, завдяки судовій реформі надання дозволу Верховної ради щодо притягнення суддів до кримінальної відповідальності скасовано і це питання вирішується Вищою радою правосуддя.Петро Порошенко додав, що пишається тим, що саме він як глава держави був автором законопроекту про скасування депутатської недоторканності. Він нагадав, що документ розробили за його дорученням Конституційна комісія.Водночас лідер партії застеріг парламент від спроб ухвалити зміни до Конституції щодо скасування недоторканності із порушенням законодавчо визначеної процедури, і нагадав про голосування за закони 16 січня 2014 року в парламенті.«Я наголошую на тому, що це ставить під загрозу результат нашої роботи. 16 січня 2014 намагалися руками проголосувати ці сумнозвісні закони. Не повторюйте помилок. Бо це тільки ззовні здається, що порушення процедури – це нічого страшного. Насправді щодо Конституції – це є абсолютно неприпустимо», – зазначив п’ятий президент України.