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Волинські медики розповіли що робити, коли вкусив собака

Волинські медики розповіли що робити, коли вкусив собака
Волинські лікарі дали декілька простих порад що робити, коли людину вкусив собака.

Про це йдеться у групі «Ковельське МТМО» на сторінці у Facebook.

На жаль від укусу братів наших менших ніхто не застрахований. Як же правильно діяти в таких ситуаціях?

1. Першим кроком повинно стати термінове та ретельне промивання рани мильним розчином.

2. Далі рану необхідно обробити антисептиком (спирт, зеленка, йодний розчин).

3. Останній, але найважливішим крок – звернення до лікаря, де медики мають обробити рану і оцінять необхідність вакцинації.

Медики зазначають, що антирабічна вакцина – єдиний шлях боротьби зі сказом.

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Теги: поради, медики
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