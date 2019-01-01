Волинські медики розповіли що робити, коли вкусив собака
Сьогодні, 14:30
Волинські лікарі дали декілька простих порад що робити, коли людину вкусив собака.
Про це йдеться у групі «Ковельське МТМО» на сторінці у Facebook.
На жаль від укусу братів наших менших ніхто не застрахований. Як же правильно діяти в таких ситуаціях?
1. Першим кроком повинно стати термінове та ретельне промивання рани мильним розчином.
2. Далі рану необхідно обробити антисептиком (спирт, зеленка, йодний розчин).
3. Останній, але найважливішим крок – звернення до лікаря, де медики мають обробити рану і оцінять необхідність вакцинації.
Медики зазначають, що антирабічна вакцина – єдиний шлях боротьби зі сказом.
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Про це йдеться у групі «Ковельське МТМО» на сторінці у Facebook.
На жаль від укусу братів наших менших ніхто не застрахований. Як же правильно діяти в таких ситуаціях?
1. Першим кроком повинно стати термінове та ретельне промивання рани мильним розчином.
2. Далі рану необхідно обробити антисептиком (спирт, зеленка, йодний розчин).
3. Останній, але найважливішим крок – звернення до лікаря, де медики мають обробити рану і оцінять необхідність вакцинації.
Медики зазначають, що антирабічна вакцина – єдиний шлях боротьби зі сказом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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