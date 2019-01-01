Волинські медики розповіли що робити, коли вкусив собака

Волинські лікарі дали декілька простих порад що робити, коли людину вкусив собака.Про це йдеться у групі «Ковельське МТМО» на сторінці у Facebook.На жаль від укусу братів наших менших ніхто не застрахований. Як же правильно діяти в таких ситуаціях?1. Першим кроком повинно стати термінове та ретельне промивання рани мильним розчином.2. Далі рану необхідно обробити антисептиком (спирт, зеленка, йодний розчин).3. Останній, але найважливішим крок – звернення до лікаря, де медики мають обробити рану і оцінять необхідність вакцинації.Медики зазначають, що антирабічна вакцина – єдиний шлях боротьби зі сказом.