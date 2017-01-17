З 1 вересня знизиться вартість електроенергії





Таке рішення ухвалила 30 серпня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, - пишуть



На відкритому засіданні комісії виступили представники Укренерго, парламентського комітету з питань енергетики та народні депутати. Майже усі зійшлися на думці, що за нинішніх економічних умов після відкриття ринку електроенергії, є можливість знизити ціну для непобутових споживачів, які використовують 70% електроенергії.



На думку голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, завдяки здешевленню цін вдасться зменшити фінансове навантаження з бюджетних установ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ціни на електроенергію для підприємств та державних установ будуть знижені з вересня на 10%.Таке рішення ухвалила 30 серпня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, - пишуть Факти На відкритому засіданні комісії виступили представники Укренерго, парламентського комітету з питань енергетики та народні депутати. Майже усі зійшлися на думці, що за нинішніх економічних умов після відкриття ринку електроенергії, є можливість знизити ціну для непобутових споживачів, які використовують 70% електроенергії.На думку голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, завдяки здешевленню цін вдасться зменшити фінансове навантаження з бюджетних установ.

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