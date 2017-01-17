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З 1 вересня знизиться вартість електроенергії

З 1 вересня знизиться вартість електроенергії
Ціни на електроенергію для підприємств та державних установ будуть знижені з вересня на 10%.

Таке рішення ухвалила 30 серпня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, - пишуть Факти.

На відкритому засіданні комісії виступили представники Укренерго, парламентського комітету з питань енергетики та народні депутати. Майже усі зійшлися на думці, що за нинішніх економічних умов після відкриття ринку електроенергії, є можливість знизити ціну для непобутових споживачів, які використовують 70% електроенергії.

На думку голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, завдяки здешевленню цін вдасться зменшити фінансове навантаження з бюджетних установ.

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Теги: електроенергія, ціна
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