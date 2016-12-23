На Донбасі загинув український військовий





У Міністерстві оборони України повідомили, що окупанти порушили режим тиші вже о 1 ночі, - інформує



Загалом протягом доби 30 серпня підконтрольні Росії найманці вже встигли чотири рази прицільно обстріляти українських військових біля Водяного на Донеччині.



Бойовики гатили по українських захисниках зі стрілецької зброї, використовували заборонене Мінськими угодами озброєння. Окрім того, позиції ЗСУ обстрілював ворожий снайпер. На жаль, під час обстрілів один боєць отримав смертельне поранення.



"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким нашого загиблого воїна, а також його бойовим побратимам", – додали у відомстві.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російські окупаційні війська вночі 30 серпня прицільно обстріляли позиції Збройних сил на Донбасі, внаслідок чого загинув український захисник.У Міністерстві оборони України повідомили, що окупанти порушили режим тиші вже о 1 ночі, - інформує 24 канал Загалом протягом доби 30 серпня підконтрольні Росії найманці вже встигли чотири рази прицільно обстріляти українських військових біля Водяного на Донеччині.Бойовики гатили по українських захисниках зі стрілецької зброї, використовували заборонене Мінськими угодами озброєння. Окрім того, позиції ЗСУ обстрілював ворожий снайпер. На жаль, під час обстрілів один боєць отримав смертельне поранення."Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким нашого загиблого воїна, а також його бойовим побратимам", – додали у відомстві.

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