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На Донбасі загинув український військовий

На Донбасі загинув український військовий
Російські окупаційні війська вночі 30 серпня прицільно обстріляли позиції Збройних сил на Донбасі, внаслідок чого загинув український захисник.

У Міністерстві оборони України повідомили, що окупанти порушили режим тиші вже о 1 ночі, - інформує 24 канал.

Загалом протягом доби 30 серпня підконтрольні Росії найманці вже встигли чотири рази прицільно обстріляти українських військових біля Водяного на Донеччині.

Бойовики гатили по українських захисниках зі стрілецької зброї, використовували заборонене Мінськими угодами озброєння. Окрім того, позиції ЗСУ обстрілював ворожий снайпер. На жаль, під час обстрілів один боєць отримав смертельне поранення.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким нашого загиблого воїна, а також його бойовим побратимам", – додали у відомстві.


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Теги: російсько-українська війна, смерть українського військового
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