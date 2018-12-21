На Волинь з Білорусі незаконно ввозили паливо

На Волині викрили незаконне ввезення через пункт пропуску «Доманове»паливно-мастильних матеріалів з метою їх подальшого збуту.Зазначається, що в рамках кримінального провадження викрили групу осіб, які в незаконний спосіб через автомобільний пункт пропуску «Доманове» ввозили з Білорусі паливо у баках, об’ємами до 600 літрів за один рейс, - пише Держприкордонслужба України.Згодом, під час санкціонованих обшуків, правоохоронці вилучили чималу кількість речових доказів. Серед яких – 4 транспортних засоби, що використовувались для переміщення паливно-мастильних матеріалів, близько 6 тис. літрів палива, 15 тис. доларів США, 970 Євро, 111 тис. грн., 3,1 білоруських рублів.Крім того вилучили 5 мотопомп для перекачування пального, мобільні телефони, кредитні картки, чорну бухгалтерію, печатки підприємств та картки мережі автозаправок відомої іноземної компанії.Слідчі дії тривають.