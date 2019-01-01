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Волинянам дали поради, як підготуватися до нового навчального року

Волинянам дали поради, як підготуватися до нового навчального року
Лікарі медичного центру "Благомед" розповіли, як волинянам підготуватися до нового навчального року.

Про це йдеться у спільноті "Благомед" на сторінці у Facebook.

За словами медиків, діти бояться, насправді, не школи, а - стресу і змін. Бо лагідний розмірений ритм літа зміниться ранніми підйомами, необхідністю режиму, і дотримання правил.

Як пом'якшити це? Як зробити початок навчального року пригодою, а не стресом?

Зробити ранки приємними. Придумайте якийсь ранковий ритуал, який буде тішити і вас, і дитину і заради якого буде бажання прокидатися.
Вставати раніше. Так, є спокуса поспати на 15 хвилин довше, але поспіх додасть стресу і ранки справді можуть перетворитися на каторгу.
Ввечері лягати вчасно. Плануйте ранок і день звечора - бо вдалий день починається саме ввечері.
Не забувайте про прогулянки. Дитина має проводити час на свіжому повітрі мінімум годину в день, при будь-якій погоді і при будь-якому графіку)
Не сваритися. Оцінки, успіхи - це все другорядне. А головне - це ваші гарні стосунки та самопочуття.


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Теги: стрес, новий навчальний рік, поради, волинські лікарі
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