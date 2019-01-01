Волинянам дали поради, як підготуватися до нового навчального року





Про це йдеться



За словами медиків, діти бояться, насправді, не школи, а - стресу і змін. Бо лагідний розмірений ритм літа зміниться ранніми підйомами, необхідністю режиму, і дотримання правил.



Як пом'якшити це? Як зробити початок навчального року пригодою, а не стресом?



Зробити ранки приємними. Придумайте якийсь ранковий ритуал, який буде тішити і вас, і дитину і заради якого буде бажання прокидатися.

Вставати раніше. Так, є спокуса поспати на 15 хвилин довше, але поспіх додасть стресу і ранки справді можуть перетворитися на каторгу.

Ввечері лягати вчасно. Плануйте ранок і день звечора - бо вдалий день починається саме ввечері.

Не забувайте про прогулянки. Дитина має проводити час на свіжому повітрі мінімум годину в день, при будь-якій погоді і при будь-якому графіку)

Не сваритися. Оцінки, успіхи - це все другорядне. А головне - це ваші гарні стосунки та самопочуття.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лікарі медичного центру "Благомед" розповіли, як волинянам підготуватися до нового навчального року.Про це йдеться у спільноті "Благомед" на сторінці у Facebook.За словами медиків, діти бояться, насправді, не школи, а - стресу і змін. Бо лагідний розмірений ритм літа зміниться ранніми підйомами, необхідністю режиму, і дотримання правил.Придумайте якийсь ранковий ритуал, який буде тішити і вас, і дитину і заради якого буде бажання прокидатися.Так, є спокуса поспати на 15 хвилин довше, але поспіх додасть стресу і ранки справді можуть перетворитися на каторгу.Плануйте ранок і день звечора - бо вдалий день починається саме ввечері.Дитина має проводити час на свіжому повітрі мінімум годину в день, при будь-якій погоді і при будь-якому графіку)Оцінки, успіхи - це все другорядне. А головне - це ваші гарні стосунки та самопочуття.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію