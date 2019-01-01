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У центрі Луцька чоловік «обчистив» автівку

У центрі Луцька чоловік «обчистив» автівку
У Луцьку поліція викрила 24-річного волинянина у крадіжці з автомобіля.

Так, 29 серпня, до поліції звернувся 50-річний житель обласного центру. Чоловік повідомив, що у дворі будинку, на проспекті Волі, у Луцьку із його автомобіля ЗАЗ викрали автомагнітолу, домкрат, вакуумний насос та електронні ваги, - інформує ГУНП у Волинській області.

Сума завданих збитків становить майже 4 тисяч гривень.

Поліцейські встановили причетність до скоєння злочину, раніше судимого, 24-річного лучанина. Окрім цього, правопорушник перебував у розшуку за вчинення грабежу.

Йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.




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Теги: крадіжка, авто
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