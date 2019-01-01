У центрі Луцька чоловік «обчистив» автівку
Сьогодні, 14:54
У Луцьку поліція викрила 24-річного волинянина у крадіжці з автомобіля.
Так, 29 серпня, до поліції звернувся 50-річний житель обласного центру. Чоловік повідомив, що у дворі будинку, на проспекті Волі, у Луцьку із його автомобіля ЗАЗ викрали автомагнітолу, домкрат, вакуумний насос та електронні ваги, - інформує ГУНП у Волинській області.
Сума завданих збитків становить майже 4 тисяч гривень.
Поліцейські встановили причетність до скоєння злочину, раніше судимого, 24-річного лучанина. Окрім цього, правопорушник перебував у розшуку за вчинення грабежу.
Йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.
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Так, 29 серпня, до поліції звернувся 50-річний житель обласного центру. Чоловік повідомив, що у дворі будинку, на проспекті Волі, у Луцьку із його автомобіля ЗАЗ викрали автомагнітолу, домкрат, вакуумний насос та електронні ваги, - інформує ГУНП у Волинській області.
Сума завданих збитків становить майже 4 тисяч гривень.
Поліцейські встановили причетність до скоєння злочину, раніше судимого, 24-річного лучанина. Окрім цього, правопорушник перебував у розшуку за вчинення грабежу.
Йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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