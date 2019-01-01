У центрі Луцька чоловік «обчистив» автівку

У Луцьку поліція викрила 24-річного волинянина у крадіжці з автомобіля.Так, 29 серпня, до поліції звернувся 50-річний житель обласного центру. Чоловік повідомив, що у дворі будинку, на проспекті Волі, у Луцьку із його автомобіля ЗАЗ викрали автомагнітолу, домкрат, вакуумний насос та електронні ваги, - інформує ГУНП у Волинській області.Сума завданих збитків становить майже 4 тисяч гривень.Поліцейські встановили причетність до скоєння злочину, раніше судимого, 24-річного лучанина. Окрім цього, правопорушник перебував у розшуку за вчинення грабежу.Йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.