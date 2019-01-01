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У Луцьку «киплять» ремонтні роботи доріг та дворів. ФОТО

У Луцьку «киплять» ремонтні роботи доріг та дворів. ФОТО
Перший заступник міського голови Григорій Недопад, радник міського голови Ігор Поліщук, депутат міської ради Юрій Безпятко та заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк проіспектували ремонтні роботи доріг, пішохідних зон та прибудинкових територій у Луцьку.

Про це інформує відділ інформаційної роботи Луцькради.

Так, посадовці побували на проспекті Волі, 8, 8а, де триває капітальний ремонт прибудинкової території. Наразі тут викладають бруківку, облаштовують підходи до під'їздів. Окрім того, ознайомились із ремонтними роботами пішохідної зони на проспекті Волі, що охоплять ділянку тротуару від КП «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги» до Київського майдану.

Також відвідали вулицю Рівненську, де розпочалася підготовка до заміни асфальтного покриття на ділянці від мосту та до Київського майдану, разом із заміною каналізаційного колектора.

Крім цього, ремонтні роботи тривають на сусідній вулиці Чекаліна, 11.

«Ми активно працюємо у всіх мікрорайонах міста. Бачимо, що роботи йдуть швидко, мешканці задоволені, а підрядник, поки що, виконує роботи якісно. Проблеми житлово-комунального господарства: тротуари, пішохідні доріжки та двори — це те, що найбільше турбує лучан», - зазначив Ігор Поліщук.

У Луцьку «киплять» ремонтні роботи доріг та дворів. ФОТО
У Луцьку «киплять» ремонтні роботи доріг та дворів. ФОТО
У Луцьку «киплять» ремонтні роботи доріг та дворів. ФОТО
У Луцьку «киплять» ремонтні роботи доріг та дворів. ФОТО
У Луцьку «киплять» ремонтні роботи доріг та дворів. ФОТО
У Луцьку «киплять» ремонтні роботи доріг та дворів. ФОТО
У Луцьку «киплять» ремонтні роботи доріг та дворів. ФОТО
У Луцьку «киплять» ремонтні роботи доріг та дворів. ФОТО


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Теги: ремонтні роботи, Луцьк, дорога, двори, пішохідні зони
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