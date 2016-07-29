Поблизу Львова – масштабна пожежа на хімічному підприємстві
Сьогодні, 15:23
Під Львовом у селі Чишки Давидівського району сталася масштабна пожежа на одному з місцевих хімічних підприємств.
Станом на 15:00 ліквідація пожежі триває, - повідомляє 24 канал з посиланням на прес-службу Давидівської сільської ради.
Мешканців Давидівської ОТГ закликали зачинити вікна та двері, не виходити на вулицю, а також не випускати дітей з домівок.
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Станом на 15:00 ліквідація пожежі триває, - повідомляє 24 канал з посиланням на прес-службу Давидівської сільської ради.
Мешканців Давидівської ОТГ закликали зачинити вікна та двері, не виходити на вулицю, а також не випускати дітей з домівок.
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