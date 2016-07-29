вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поблизу Львова – масштабна пожежа на хімічному підприємстві

Поблизу Львова – масштабна пожежа на хімічному підприємстві
Під Львовом у селі Чишки Давидівського району сталася масштабна пожежа на одному з місцевих хімічних підприємств.

Станом на 15:00 ліквідація пожежі триває, - повідомляє 24 канал з посиланням на прес-службу Давидівської сільської ради.

Мешканців Давидівської ОТГ закликали зачинити вікна та двері, не виходити на вулицю, а також не випускати дітей з домівок.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Львівщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поблизу Львова – масштабна пожежа на хімічному підприємстві
Сьогодні, 15:23
У лавах патрульної поліції Волині – поповнення. ФОТО
Сьогодні, 15:09
У Луцьку «киплять» ремонтні роботи доріг та дворів. ФОТО
Сьогодні, 15:09
Перший дзвоник у Луцьку: кого і де чекати з чиновників
Сьогодні, 14:55
У центрі Луцька чоловік «обчистив» автівку
Сьогодні, 14:54
Схожі новини
На Львівщині знову горить сміття На Львівщині знову горить сміття
29 липень, 2016, 20:23
У волинському селі горів хлів. ВІДЕО У волинському селі горів хлів. ВІДЕО
Сьогодні, 08:32
Діти грались з сірниками: у селі на Волині згоріло 400 тюків соломи Діти грались з сірниками: у селі на Волині згоріло 400 тюків соломи
29 серпень, 09:18
Обвал будинку у Дрогобичі: кількість жертв зросла до восьми. ВІДЕО Обвал будинку у Дрогобичі: кількість жертв зросла до восьми. ВІДЕО
29 серпень, 08:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поблизу Львова – масштабна пожежа на хімічному підприємстві
Сьогодні, 15:23
 0
У Луцьку «киплять» ремонтні роботи доріг та дворів. ФОТО
Сьогодні, 15:09
 0
У лавах патрульної поліції Волині – поповнення. ФОТО
Сьогодні, 15:09
 0
Перший дзвоник у Луцьку: кого і де чекати з чиновників
Сьогодні, 14:55
 0
У центрі Луцька чоловік «обчистив» автівку
Сьогодні, 14:54
 0
Медіа
відео
1/8
﻿