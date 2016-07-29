Поблизу Львова – масштабна пожежа на хімічному підприємстві





Станом на 15:00 ліквідація пожежі триває, - повідомляє



Мешканців Давидівської ОТГ закликали зачинити вікна та двері, не виходити на вулицю, а також не випускати дітей з домівок.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під Львовом у селі Чишки Давидівського району сталася масштабна пожежа на одному з місцевих хімічних підприємств.Станом на 15:00 ліквідація пожежі триває, - повідомляє 24 канал з посиланням на прес-службу Давидівської сільської ради.Мешканців Давидівської ОТГ закликали зачинити вікна та двері, не виходити на вулицю, а також не випускати дітей з домівок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію