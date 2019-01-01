Розповіли, чому Луцьк – привабливе місто для криміналітету. ВІДЕО





Таку думку висловили учасники ток-шоу «Протилежний погляд» на 12 каналі, – пише



Нагадаємо, що про програму «Безпечне місто» говорять не перший рік. 26 червня депутати Луцькради затвердили цю програму, передбачивши на її впровадження 50 млн гривень. Депутат Андрій Покровський з власної кишені виділив 500 тис гривень на створення Ситуаційного центру при обласному управлінні поліції.



«Ми один з обласних центрів, який не забезпечений системою відеоспостереження. Куди кримінальний елемент буде їхати, уганяти авто? В Чернівці? Ні. В Маріуполь, який зараз найбезпечніше місто в Україні. Ні. Вони будуть їхати до Луцька, до нас. І тому цю систему треба робити спільними зусиллями. І я сподіваюся, що ми до цього прийдемо», - зазначив Сергій Козак, заступник начальника ГУНП у Волинській області.



Його колега, керівник управління патрульної поліції Волинської області Андрій Крутень, який до недавнього часу працював у Рівному, де система є, підтримав цю думку.



«Рівень знаходження транспортних засобів, власники яких покинути місце ДТП, в управлінні патрульної поліції Рівненської області, дорівнює 100%. Тобто, всі транспорті засоби були знайдені. Безумовно, величезний вклад у цьому не лише професійних працівників, а й системи «Безпечне місто», яка дозволить прослідувати ймовірний маршрут авто, виявляти їх, уникати ситуацій, коли водій самостійно пошкодив транспортний засіб, однак вказує, що це зробило інше авто.



За допомогою системи «Безпечне місто» ми можемо відслідкувати і подивитися наявність таких деформацій. В тому числі це стосується не лише забезпечення безпеки дорожнього руху, а й загалом криміногенної обстановки. Ми зможемо онлайн відслідковувати територію, де скупчення людей, де ймовірне вчинення правопорушень», - зазначив патрульний поліцейський.



Третій гість ток-шоу Ігор Алєксєєв натомість висловив незгоду з тим, що такі витрати мають лягати на міський бюджет. Він зазначив, що бюджет МВС один із найбільших. Тож він не розуміє, чому дотаційна міська рада має виділяти 50 мільйонів на те, що вже профінансували платники податків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Система «Безпечне місто» вкрай необхідна Луцьку задля того, щоб запобігати злочинам, а також знаходити винних.Таку думку висловили учасники ток-шоу «Протилежний погляд» на 12 каналі, – пише Конкурент Нагадаємо, що про програму «Безпечне місто» говорять не перший рік. 26 червня депутати Луцькради затвердили цю програму, передбачивши на її впровадження 50 млн гривень. Депутатз власної кишені виділив 500 тис гривень на створення Ситуаційного центру при обласному управлінні поліції.«Ми один з обласних центрів, який не забезпечений системою відеоспостереження. Куди кримінальний елемент буде їхати, уганяти авто? В Чернівці? Ні. В Маріуполь, який зараз найбезпечніше місто в Україні. Ні. Вони будуть їхати до Луцька, до нас. І тому цю систему треба робити спільними зусиллями. І я сподіваюся, що ми до цього прийдемо», - зазначив, заступник начальника ГУНП у Волинській області.Його колега, керівник управління патрульної поліції Волинської області Андрій Крутень, який до недавнього часу працював у Рівному, де система є, підтримав цю думку.«Рівень знаходження транспортних засобів, власники яких покинути місце ДТП, в управлінні патрульної поліції Рівненської області, дорівнює 100%. Тобто, всі транспорті засоби були знайдені. Безумовно, величезний вклад у цьому не лише професійних працівників, а й системи «Безпечне місто», яка дозволить прослідувати ймовірний маршрут авто, виявляти їх, уникати ситуацій, коли водій самостійно пошкодив транспортний засіб, однак вказує, що це зробило інше авто.За допомогою системи «Безпечне місто» ми можемо відслідкувати і подивитися наявність таких деформацій. В тому числі це стосується не лише забезпечення безпеки дорожнього руху, а й загалом криміногенної обстановки. Ми зможемо онлайн відслідковувати територію, де скупчення людей, де ймовірне вчинення правопорушень», - зазначив патрульний поліцейський.Третій гість ток-шоунатомість висловив незгоду з тим, що такі витрати мають лягати на міський бюджет. Він зазначив, що бюджет МВС один із найбільших. Тож він не розуміє, чому дотаційна міська рада має виділяти 50 мільйонів на те, що вже профінансували платники податків.

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