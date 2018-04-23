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На Волині – найвищий клас пожежної небезпеки

На Волині – найвищий клас пожежної небезпеки
Волинян попередили про пожежну небезпеку від 30 серпня до 2 вересня.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

"За даними УкрГідрометцентру, 30 серпня - 2 вересня на Волині зокрема і загалом по Україні очікується надзвичайна (5-го класу) пожежна небезпека!" - йдеться у дописі.

Тож мешканців області закликають суворо дотримуватись правил пожежної безпеки, бути вкрай обережними з вогнем під час відпочинку на природі, не допустити пожеж на торф'яниках та у лісах.

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Теги: пожежна небезпека, Волинь
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