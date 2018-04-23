На Волині – найвищий клас пожежної небезпеки
Сьогодні, 17:30
Волинян попередили про пожежну небезпеку від 30 серпня до 2 вересня.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
"За даними УкрГідрометцентру, 30 серпня - 2 вересня на Волині зокрема і загалом по Україні очікується надзвичайна (5-го класу) пожежна небезпека!" - йдеться у дописі.
Тож мешканців області закликають суворо дотримуватись правил пожежної безпеки, бути вкрай обережними з вогнем під час відпочинку на природі, не допустити пожеж на торф'яниках та у лісах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
"За даними УкрГідрометцентру, 30 серпня - 2 вересня на Волині зокрема і загалом по Україні очікується надзвичайна (5-го класу) пожежна небезпека!" - йдеться у дописі.
Тож мешканців області закликають суворо дотримуватись правил пожежної безпеки, бути вкрай обережними з вогнем під час відпочинку на природі, не допустити пожеж на торф'яниках та у лісах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Дрогобичі поховали шістьох загиблих під час обвалу будинку
Сьогодні, 17:58
Волиняни допомогли хлопцю з Аргентини знайти родичів в Україні
Сьогодні, 17:31
На Волині – найвищий клас пожежної небезпеки
Сьогодні, 17:30
У центрі Луцька 5 вересня тимчасово обмежать рух транспорту
Сьогодні, 17:15
Луцьке кафе «Базилік», де отруїлися люди, відновило роботу
Сьогодні, 17:09
Медіа