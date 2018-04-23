На Волині – найвищий клас пожежної небезпеки

Волинян попередили про пожежну небезпеку від 30 серпня до 2 вересня.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області."За даними УкрГідрометцентру, 30 серпня - 2 вересня на Волині зокрема і загалом по Україні очікується надзвичайна (5-го класу) пожежна небезпека!" - йдеться у дописі.Тож мешканців області закликають суворо дотримуватись правил пожежної безпеки, бути вкрай обережними з вогнем під час відпочинку на природі, не допустити пожеж на торф'яниках та у лісах.