вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Директор школи на Волині похвалився грибними трофеями

Директор школи на Волині похвалився грибними трофеями
Директор загальноосвітньої школи села Прип’ять Шацького району Олександр Лончук похвалився грибним “уловом”.

Світлини з тихого полювання чоловік опублікував у себе на сторінці у facebook, - пише 12 канал.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Куди біля Луцька можна поїхати на гриби

Як зазначив Олександр Лончук, гриби назбирав дорогою на роботу.

Директор школи на Волині похвалився грибними трофеями
Директор школи на Волині похвалився грибними трофеями

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гриби, сезон, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Двічі приїздила «швидка», а люди проходили повз: у Луцьку безхатченко пролежав у кущах 5 днів
Сьогодні, 16:20
Волинянці, яка витратила гроші з карти знайомого, «світить» кримінал
Сьогодні, 16:16
Директор школи на Волині похвалився грибними трофеями
Сьогодні, 16:06
У волинському селі оновили школу. ФОТО
Сьогодні, 16:04
Розповіли, чому Луцьк – привабливе місто для криміналітету. ВІДЕО
Сьогодні, 15:47
Схожі новини
Волиняни діляться світлинами грибних трофеїв. ФОТО Волиняни діляться світлинами грибних трофеїв. ФОТО
22 липень, 13:44
На Волині знайшли молоко, гриби та ягоди з радіацією На Волині знайшли молоко, гриби та ягоди з радіацією
09 липень, 16:01
На Волині – грибний сезон. ВІДЕО На Волині – грибний сезон. ВІДЕО
14 вересень, 2018, 10:26
Скільки коштують свіжі гриби на Старому ринку у Луцьку Скільки коштують свіжі гриби на Старому ринку у Луцьку
19 серпень, 19:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На яких авто їздять новообрані українські міністри. ФОТО
Сьогодні, 16:51
 0
У Луцьку перекриють центр міста
Сьогодні, 16:42
 0
Волинянам дали поради, як підготуватися до нового навчального року
Сьогодні, 16:36
 0
Волинська прикордонниця підробила документи та взяла хабар у росіянки
Сьогодні, 16:24
 0
Двічі приїздила «швидка», а люди проходили повз: у Луцьку безхатченко пролежав у кущах 5 днів
Сьогодні, 16:20
 0
Медіа
відео
1/8
﻿