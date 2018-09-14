Директор школи на Волині похвалився грибними трофеями
Сьогодні, 16:06
Директор загальноосвітньої школи села Прип’ять Шацького району Олександр Лончук похвалився грибним “уловом”.
Світлини з тихого полювання чоловік опублікував у себе на сторінці у facebook, - пише 12 канал.
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Як зазначив Олександр Лончук, гриби назбирав дорогою на роботу.
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Світлини з тихого полювання чоловік опублікував у себе на сторінці у facebook, - пише 12 канал.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Як зазначив Олександр Лончук, гриби назбирав дорогою на роботу.
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