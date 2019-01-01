Волинянці, яка витратила гроші з карти знайомого, «світить» кримінал





Про це повідомляє



Так, Нововолинський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури затвердив та скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 36-річною мешканкою села Руснів Володимир-Волинського району крадіжки грошей з банківської картки.



Повідомляють, удень 11 червня жінка, використовуючи банківську картку, яку їй довірив знайомий, витратила в різних магазинах і закладах Нововолинська, а також зняла готівкою майже 12 тисяч гривень.



Її обвинувачують у вчиненні крадіжки (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 185 КК України) й невдовзі жінка постане перед судом, який і визначить їй міру покарання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судитимуть 36-річну волинянку, яка викрала кошти з банківської картки знайомого.Про це повідомляє прокуратура Волині. Так, Нововолинський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури затвердив та скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 36-річною мешканкою села Руснів Володимир-Волинського району крадіжки грошей з банківської картки.Повідомляють, удень 11 червня жінка, використовуючи банківську картку, яку їй довірив знайомий, витратила в різних магазинах і закладах Нововолинська, а також зняла готівкою майже 12 тисяч гривень.Її обвинувачують у вчиненні крадіжки (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 185 КК України) й невдовзі жінка постане перед судом, який і визначить їй міру покарання.

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