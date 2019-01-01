Волинянці, яка витратила гроші з карти знайомого, «світить» кримінал
Сьогодні, 16:16
Судитимуть 36-річну волинянку, яка викрала кошти з банківської картки знайомого.
Про це повідомляє прокуратура Волині.
Так, Нововолинський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури затвердив та скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 36-річною мешканкою села Руснів Володимир-Волинського району крадіжки грошей з банківської картки.
Повідомляють, удень 11 червня жінка, використовуючи банківську картку, яку їй довірив знайомий, витратила в різних магазинах і закладах Нововолинська, а також зняла готівкою майже 12 тисяч гривень.
Її обвинувачують у вчиненні крадіжки (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 185 КК України) й невдовзі жінка постане перед судом, який і визначить їй міру покарання.
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Про це повідомляє прокуратура Волині.
Так, Нововолинський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури затвердив та скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 36-річною мешканкою села Руснів Володимир-Волинського району крадіжки грошей з банківської картки.
Повідомляють, удень 11 червня жінка, використовуючи банківську картку, яку їй довірив знайомий, витратила в різних магазинах і закладах Нововолинська, а також зняла готівкою майже 12 тисяч гривень.
Її обвинувачують у вчиненні крадіжки (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 185 КК України) й невдовзі жінка постане перед судом, який і визначить їй міру покарання.
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