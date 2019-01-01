У Луцьку перекриють центр міста





Так, рух буде перекрито у неділю, 8 вересня, повідомляють організатори заходу, передає



Зазначають, із 8:30 до 9:30 перекриють проспект Волі, вулиці Богдана Хмельницького, Сенаторки Левчанівської, Глушець, Братковського, Плитницю, Замкову, Глушець, парк ім. Лесі Українки, Глушець.



Із 8:30 до 12:00 – вулиці Глушець, проїзд Тещин Язик, проспект Волі, вулиці Задворецьку, Клима Савура, Івана Огієнка, Шопена, проспект Волі, вулицю Паркову.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку із проведенням «Лучеськ Півмарафон-2019» у Луцьку тимчасово обмежать рух транспорту.Так, рух буде перекрито у неділю, 8 вересня, повідомляють організатори заходу, передає Район.Луцьк Зазначають, із 8:30 до 9:30 перекриють проспект Волі, вулиці Богдана Хмельницького, Сенаторки Левчанівської, Глушець, Братковського, Плитницю, Замкову, Глушець, парк ім. Лесі Українки, Глушець.Із 8:30 до 12:00 – вулиці Глушець, проїзд Тещин Язик, проспект Волі, вулиці Задворецьку, Клима Савура, Івана Огієнка, Шопена, проспект Волі, вулицю Паркову.

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