У Луцьку перекриють центр міста
Сьогодні, 16:42
У зв'язку із проведенням «Лучеськ Півмарафон-2019» у Луцьку тимчасово обмежать рух транспорту.
Так, рух буде перекрито у неділю, 8 вересня, повідомляють організатори заходу, передає Район.Луцьк
Зазначають, із 8:30 до 9:30 перекриють проспект Волі, вулиці Богдана Хмельницького, Сенаторки Левчанівської, Глушець, Братковського, Плитницю, Замкову, Глушець, парк ім. Лесі Українки, Глушець.
Із 8:30 до 12:00 – вулиці Глушець, проїзд Тещин Язик, проспект Волі, вулиці Задворецьку, Клима Савура, Івана Огієнка, Шопена, проспект Волі, вулицю Паркову.
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Так, рух буде перекрито у неділю, 8 вересня, повідомляють організатори заходу, передає Район.Луцьк
Зазначають, із 8:30 до 9:30 перекриють проспект Волі, вулиці Богдана Хмельницького, Сенаторки Левчанівської, Глушець, Братковського, Плитницю, Замкову, Глушець, парк ім. Лесі Українки, Глушець.
Із 8:30 до 12:00 – вулиці Глушець, проїзд Тещин Язик, проспект Волі, вулиці Задворецьку, Клима Савура, Івана Огієнка, Шопена, проспект Волі, вулицю Паркову.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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