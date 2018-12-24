Волинська прикордонниця підробила документи та взяла хабар у росіянки

Судитимуть інспектора прикордонної служби відділу прикордонної служби «Піща», яка підробила документи та отримала неправомірну вигоду у розмірі 100 доларів США.Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волинської області.Прокуратура Волинської області скерувала до суду угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та інспектором прикордонної служби відділу прикордонної служби «Піща», яка 03 червня 2019 року за неправомірну вигоду в сумі 100 доларів США безперешкодно пропустила через державний кордон України з Республіки Білорусь в пункті пропуску «Пулемець» Волинської митниці ДФС громадянку Російської Федерації, котра при собі не мала достатнього фінансового забезпечення та не могла підтвердити мету в’їзду в Україну.Окрім того, із травня по 19 серпня 2019 року прикордонниця постійно використовувала на підставі придбаних нею підроблених технічних паспортів та номерних знаків належні їй два легкових автомобіля, котрі не були зареєстровані в законному порядку та на які уповноваженими органами не видавались свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу офіційного зразка.Інспектор прикордонної служби визнала себе винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 368 та ч. 4 ст. 358 КК України.Покарання їй визначить суд.