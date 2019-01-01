На яких авто їздять новообрані українські міністри. ФОТО

Володимира Бородянського, а ось міністр фінансів Оксана Маркарова досі не має машини, натомість в декларацію внесла коня.



Прем'єр-міністр Олексій Гончарук за минулий рік заробив понад 1,8 млн грн. При цьому на основному місці роботи – в Офісі ефективного регулювання (BRDO) – за рік він отримав всього 60 тис. грн. Їздить глава уряду на Jaguar X-TYPE 2007 року випуску. Таку машину можна придбати приблизно за 10-12 тис. доларів, - пише



Олексій Гончарук



Дмитро Кулеба – віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції – їздить на Peugeout 206 СС 1.6 2002 року випуску. Це досить бюджетний автомобіль. Судячи з оголошень, його можна придбати за 4-5 тисяч доларів. Дохід Кулеби за минулий рік – 2,5 млн грн від МЗС і 723 тис. грн гонорари від організації "Місто сад".





Дмитро Кулеба



Михайло Федоров – віце-прем'єр-міністр України, міністр цифрових трансформацій, незважаючи на високий заробіток (близько 4,3 млн грн на місяць) буде добиратися на роботу на таксі або метро. Свого автомобіля, судячи з декларації, у нього немає.





Михайло Федоров



Тимофій Милованов - міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства - один з найбагатших членів Кабміну. Правда, і працює він чимало: в двох навчальних закладах і в Раді НБУ. В сумі це близько 7,2 млн грн на рік.



Тимофій Милованов



Їздить міністр на Volvo C30 2009-го року випуску. Зараз такий автомобіль можна купити за 10 тисяч доларів.



Міністр фінансів Оксана Маркарова в першу чергу заробляє на продажу цінних паперів. У минулому році їй вдалося отримати понад 10 млн грн з різних джерел, в тому числі включаючи близько 600 тис. зарплати. Машини у політика немає, зате є племінний кінь.





Оксана Маркарова



Олексій Оржель - міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України - віддає перевагу автомобілям NISSAN. У нього їх два: QASHQAI і X-TRAIL. Обидва 2017 року випуску. Загальна їх вартість приблизно 1,5 млн грн.



Олексій Оржель



Міністр оборони Андрій Загороднюк їздить мало не на найдорожчому авто. Toyota Land Cruiser Prado 2010 коштує близько 34 тис. доларів. Сам Загороднюк - людина цивільна.





Андрій Загороднюк



Вадим Пристайко – міністр закордонних справ їздив на автомобілі BMW X1 2017 року випуску. Така машина коштує близько 26-29 тисяч доларів.





Вадим Пристайко



Офіційно немає автомобіля і у чинного міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Незважаючи на чималі доходи, політик не став витрачатися на покупку транспортного засобу. Без машини також і міністр соцполітики Юлія Соколовська.



Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський за час роботи медіа-менеджером встиг заробити собі як мінімум на непоганий автомобіль. Він володіє мало не найдорожчою машиною в автопарку Кабміну – Range Rover Sport, 2016 року за 2,4 млн грн.





Володимир Бородянський



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новий склад Кабінету міністрів України буде приїжджати на роботу на авто вартістю до 2,5 млн грн. Один з кращих автомобілів у міністра культури, молоді та спорту, а ось міністр фінансівдосі не має машини, натомість в декларацію внесла коня.Прем'єр-міністрза минулий рік заробив понад 1,8 млн грн. При цьому на основному місці роботи – в Офісі ефективного регулювання (BRDO) – за рік він отримав всього 60 тис. грн. Їздить глава уряду на Jaguar X-TYPE 2007 року випуску. Таку машину можна придбати приблизно за 10-12 тис. доларів, - пише auto.24tv Олексій ГончарукДмитро Кулеба – віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції – їздить на Peugeout 206 СС 1.6 2002 року випуску. Це досить бюджетний автомобіль. Судячи з оголошень, його можна придбати за 4-5 тисяч доларів. Дохід Кулеби за минулий рік – 2,5 млн грн від МЗС і 723 тис. грн гонорари від організації "Місто сад".Дмитро КулебаМихайло Федоров – віце-прем'єр-міністр України, міністр цифрових трансформацій, незважаючи на високий заробіток (близько 4,3 млн грн на місяць) буде добиратися на роботу на таксі або метро. Свого автомобіля, судячи з декларації, у нього немає.Михайло ФедоровТимофій Милованов - міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства - один з найбагатших членів Кабміну. Правда, і працює він чимало: в двох навчальних закладах і в Раді НБУ. В сумі це близько 7,2 млн грн на рік.Тимофій МиловановЇздить міністр на Volvo C30 2009-го року випуску. Зараз такий автомобіль можна купити за 10 тисяч доларів.Міністр фінансів Оксана Маркарова в першу чергу заробляє на продажу цінних паперів. У минулому році їй вдалося отримати понад 10 млн грн з різних джерел, в тому числі включаючи близько 600 тис. зарплати. Машини у політика немає, зате є племінний кінь.Оксана МаркароваОлексій Оржель - міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України - віддає перевагу автомобілям NISSAN. У нього їх два: QASHQAI і X-TRAIL. Обидва 2017 року випуску. Загальна їх вартість приблизно 1,5 млн грн.Олексій ОржельМіністр оборони Андрій Загороднюк їздить мало не на найдорожчому авто. Toyota Land Cruiser Prado 2010 коштує близько 34 тис. доларів. Сам Загороднюк - людина цивільна.Андрій ЗагороднюкВадим Пристайко – міністр закордонних справ їздив на автомобілі BMW X1 2017 року випуску. Така машина коштує близько 26-29 тисяч доларів.Вадим ПристайкоОфіційно немає автомобіля і у чинного міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Незважаючи на чималі доходи, політик не став витрачатися на покупку транспортного засобу. Без машини також і міністр соцполітики Юлія Соколовська.Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський за час роботи медіа-менеджером встиг заробити собі як мінімум на непоганий автомобіль. Він володіє мало не найдорожчою машиною в автопарку Кабміну – Range Rover Sport, 2016 року за 2,4 млн грн.Володимир Бородянський

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