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На яких авто їздять новообрані українські міністри. ФОТО

На яких авто їздять новообрані українські міністри. ФОТО
Новий склад Кабінету міністрів України буде приїжджати на роботу на авто вартістю до 2,5 млн грн. Один з кращих автомобілів у міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського, а ось міністр фінансів Оксана Маркарова досі не має машини, натомість в декларацію внесла коня.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук за минулий рік заробив понад 1,8 млн грн. При цьому на основному місці роботи – в Офісі ефективного регулювання (BRDO) – за рік він отримав всього 60 тис. грн. Їздить глава уряду на Jaguar X-TYPE 2007 року випуску. Таку машину можна придбати приблизно за 10-12 тис. доларів, - пише auto.24tv.
На яких авто їздять новообрані українські міністри. ФОТО

Олексій Гончарук

Дмитро Кулеба – віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції – їздить на Peugeout 206 СС 1.6 2002 року випуску. Це досить бюджетний автомобіль. Судячи з оголошень, його можна придбати за 4-5 тисяч доларів. Дохід Кулеби за минулий рік – 2,5 млн грн від МЗС і 723 тис. грн гонорари від організації "Місто сад".
На яких авто їздять новообрані українські міністри. ФОТО


Дмитро Кулеба

Михайло Федоров – віце-прем'єр-міністр України, міністр цифрових трансформацій, незважаючи на високий заробіток (близько 4,3 млн грн на місяць) буде добиратися на роботу на таксі або метро. Свого автомобіля, судячи з декларації, у нього немає.

На яких авто їздять новообрані українські міністри. ФОТО

Михайло Федоров

Тимофій Милованов - міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства - один з найбагатших членів Кабміну. Правда, і працює він чимало: в двох навчальних закладах і в Раді НБУ. В сумі це близько 7,2 млн грн на рік.
На яких авто їздять новообрані українські міністри. ФОТО

Тимофій Милованов

Їздить міністр на Volvo C30 2009-го року випуску. Зараз такий автомобіль можна купити за 10 тисяч доларів.

Міністр фінансів Оксана Маркарова в першу чергу заробляє на продажу цінних паперів. У минулому році їй вдалося отримати понад 10 млн грн з різних джерел, в тому числі включаючи близько 600 тис. зарплати. Машини у політика немає, зате є племінний кінь.

На яких авто їздять новообрані українські міністри. ФОТО

Оксана Маркарова

Олексій Оржель - міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України - віддає перевагу автомобілям NISSAN. У нього їх два: QASHQAI і X-TRAIL. Обидва 2017 року випуску. Загальна їх вартість приблизно 1,5 млн грн.
На яких авто їздять новообрані українські міністри. ФОТО

Олексій Оржель

Міністр оборони Андрій Загороднюк їздить мало не на найдорожчому авто. Toyota Land Cruiser Prado 2010 коштує близько 34 тис. доларів. Сам Загороднюк - людина цивільна.

На яких авто їздять новообрані українські міністри. ФОТО

Андрій Загороднюк

Вадим Пристайко – міністр закордонних справ їздив на автомобілі BMW X1 2017 року випуску. Така машина коштує близько 26-29 тисяч доларів.

На яких авто їздять новообрані українські міністри. ФОТО

Вадим Пристайко

Офіційно немає автомобіля і у чинного міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Незважаючи на чималі доходи, політик не став витрачатися на покупку транспортного засобу. Без машини також і міністр соцполітики Юлія Соколовська.

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський за час роботи медіа-менеджером встиг заробити собі як мінімум на непоганий автомобіль. Він володіє мало не найдорожчою машиною в автопарку Кабміну – Range Rover Sport, 2016 року за 2,4 млн грн.


Володимир Бородянський
На яких авто їздять новообрані українські міністри. ФОТО

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Теги: авто, міністри
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