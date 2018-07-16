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Волинська громада має свій герб і прапор

Волинська громада має свій герб і прапор
Відтепер Люблинецька громада, що в Ковельському районі, має свій герб і прапор.

Їх депутати затвердили на 34-ІЙ сесії Люблинецької селищної ради. Тоді ж ухвалили й Положення про зміст, опис і використання власної символіки, - пише ПроКовель.

Автором символів виступив Андрій Гречило. У Положенні прописано, що срібне поле герба означає великі поклади крейди в селищі, а чотири сині мечі вістрями до низу - 4 люблинські панцирні латники, які володіли 10 волоками у селі і мали за це ставати до військової служби. У центрі герба між двома середніми мечами– підкова, яка символізує символ щастя та адміністративної приналежності до Ковельського району.

В описі йдеться, що герб вписано у декоративний картуш, увінчаний срібною міською короною, що свідчить про статус поселення.

Герб об’єднаної громади є історичним символом селища, офіційним атрибутом селищного самоврядування.
Волинська громада має свій герб і прапор

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Теги: Люблинецька громада, герб, прапор
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