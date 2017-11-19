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Храм поблизу Луцька отримав чудотворну ікону 18 століття. ФОТО

Храм поблизу Луцька отримав чудотворну ікону 18 століття. ФОТО
У селі Воротнів парафіяни Свято-Успенського храму відзначили престольний празник - Успіння Пресвятої Богородиці. Відомо, 15 вересня релійній громаді виповниться 7 років з дня освячення.

Особливістю цьогорічного святкування стало отримання в дар від вірян церкви Святої Покрови, що в сусідньому селі Піддубці, копії чудотворної ікони Пресвятої Богородиці Піддубецької, - йдеться на сайті Підгайцівської ОТГ.

"Цей святий образ датується орієнтовно 1760-1780 роками. Існує багато свідчень піддубчан про зцілювання хворих після молитов перед іконою, зокрема, від сліпоти, онкопатологій", - розповідає настоятель воротнівського Свято-Успенського храму протоієрей Михаїл Росоловський.

Копію чудотворного образу принесли Хресним ходом з села Піддубці.

Священики, що прибули на урочисте богослужіння, паломники, гості з Підгайців, Романова подвоїли радість свята. Після Літургії здійснили традиційний Хресний хід до воротнівського джерела, де відбувся водосвятний молебень.
Храм поблизу Луцька отримав чудотворну ікону 18 століття. ФОТО
Храм поблизу Луцька отримав чудотворну ікону 18 століття. ФОТО
Храм поблизу Луцька отримав чудотворну ікону 18 століття. ФОТО
Храм поблизу Луцька отримав чудотворну ікону 18 століття. ФОТО
Храм поблизу Луцька отримав чудотворну ікону 18 століття. ФОТО

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Теги: чудотворна ікона, храм поблизу Луцька, 18 століття
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