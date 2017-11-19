Храм поблизу Луцька отримав чудотворну ікону 18 століття. ФОТО
Сьогодні, 18:42
У селі Воротнів парафіяни Свято-Успенського храму відзначили престольний празник - Успіння Пресвятої Богородиці. Відомо, 15 вересня релійній громаді виповниться 7 років з дня освячення.
Особливістю цьогорічного святкування стало отримання в дар від вірян церкви Святої Покрови, що в сусідньому селі Піддубці, копії чудотворної ікони Пресвятої Богородиці Піддубецької, - йдеться на сайті Підгайцівської ОТГ.
"Цей святий образ датується орієнтовно 1760-1780 роками. Існує багато свідчень піддубчан про зцілювання хворих після молитов перед іконою, зокрема, від сліпоти, онкопатологій", - розповідає настоятель воротнівського Свято-Успенського храму протоієрей Михаїл Росоловський.
Копію чудотворного образу принесли Хресним ходом з села Піддубці.
Священики, що прибули на урочисте богослужіння, паломники, гості з Підгайців, Романова подвоїли радість свята. Після Літургії здійснили традиційний Хресний хід до воротнівського джерела, де відбувся водосвятний молебень.
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Особливістю цьогорічного святкування стало отримання в дар від вірян церкви Святої Покрови, що в сусідньому селі Піддубці, копії чудотворної ікони Пресвятої Богородиці Піддубецької, - йдеться на сайті Підгайцівської ОТГ.
"Цей святий образ датується орієнтовно 1760-1780 роками. Існує багато свідчень піддубчан про зцілювання хворих після молитов перед іконою, зокрема, від сліпоти, онкопатологій", - розповідає настоятель воротнівського Свято-Успенського храму протоієрей Михаїл Росоловський.
Копію чудотворного образу принесли Хресним ходом з села Піддубці.
Священики, що прибули на урочисте богослужіння, паломники, гості з Підгайців, Романова подвоїли радість свята. Після Літургії здійснили традиційний Хресний хід до воротнівського джерела, де відбувся водосвятний молебень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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