У центрі Луцька 5 вересня тимчасово обмежать рух транспорту





Про це йдеться у розпоряджені секретаря Луцької міської ради Григорія Пустовіта.



Відтак, призупинять рух транспорту за маршрутом: проспект Волі, 13, Театральний майдан, вулиця Винниченка, проспект Василя Мойсея, меморіальний комплекс “Вічна Слава”, проспект Перемоги, вулиця Шопена, вулиця Ярощука, стадіон “Спортивне ядро” та під час покладань квітів до пам'ятників, пам'ятних знаків за маршрутом ходи 5 вересня з 10:00 до 11:00.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Луцька обмежать рух у зв'язку із проведення урочистої ходи та інавгураційних заходів у Східноєвропейському національному університеті.Про це йдеться у розпоряджені секретаря Луцької міської радиВідтак, призупинять рух транспорту за маршрутом: проспект Волі, 13, Театральний майдан, вулиця Винниченка, проспект Василя Мойсея, меморіальний комплекс “Вічна Слава”, проспект Перемоги, вулиця Шопена, вулиця Ярощука, стадіон “Спортивне ядро” та під час покладань квітів до пам'ятників, пам'ятних знаків за маршрутом ходи 5 вересня з 10:00 до 11:00.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію