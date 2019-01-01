У центрі Луцька 5 вересня тимчасово обмежать рух транспорту
Сьогодні, 17:15
У центрі Луцька обмежать рух у зв'язку із проведення урочистої ходи та інавгураційних заходів у Східноєвропейському національному університеті.
Про це йдеться у розпоряджені секретаря Луцької міської ради Григорія Пустовіта.
Відтак, призупинять рух транспорту за маршрутом: проспект Волі, 13, Театральний майдан, вулиця Винниченка, проспект Василя Мойсея, меморіальний комплекс “Вічна Слава”, проспект Перемоги, вулиця Шопена, вулиця Ярощука, стадіон “Спортивне ядро” та під час покладань квітів до пам'ятників, пам'ятних знаків за маршрутом ходи 5 вересня з 10:00 до 11:00.
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Про це йдеться у розпоряджені секретаря Луцької міської ради Григорія Пустовіта.
Відтак, призупинять рух транспорту за маршрутом: проспект Волі, 13, Театральний майдан, вулиця Винниченка, проспект Василя Мойсея, меморіальний комплекс “Вічна Слава”, проспект Перемоги, вулиця Шопена, вулиця Ярощука, стадіон “Спортивне ядро” та під час покладань квітів до пам'ятників, пам'ятних знаків за маршрутом ходи 5 вересня з 10:00 до 11:00.
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