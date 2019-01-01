вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У центрі Луцька 5 вересня тимчасово обмежать рух транспорту

У центрі Луцька 5 вересня тимчасово обмежать рух транспорту
У центрі Луцька обмежать рух у зв'язку із проведення урочистої ходи та інавгураційних заходів у Східноєвропейському національному університеті.

Про це йдеться у розпоряджені секретаря Луцької міської ради Григорія Пустовіта.

Відтак, призупинять рух транспорту за маршрутом: проспект Волі, 13, Театральний майдан, вулиця Винниченка, проспект Василя Мойсея, меморіальний комплекс “Вічна Слава”, проспект Перемоги, вулиця Шопена, вулиця Ярощука, стадіон “Спортивне ядро” та під час покладань квітів до пам'ятників, пам'ятних знаків за маршрутом ходи 5 вересня з 10:00 до 11:00.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рух, перекриття, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волиняни допомогли хлопцю з Аргентини знайти родичів в Україні
Сьогодні, 17:31
На Волині – найвищий клас пожежної небезпеки
Сьогодні, 17:30
У центрі Луцька 5 вересня тимчасово обмежать рух транспорту
Сьогодні, 17:15
Луцьке кафе «Базилік», де отруїлися люди, відновило роботу
Сьогодні, 17:09
На яких авто їздять новообрані українські міністри. ФОТО
Сьогодні, 16:51
Схожі новини
У Луцьку в районі Старого міста обмежать рух автомобілів У Луцьку в районі Старого міста обмежать рух автомобілів
20 серпень, 15:56
У Луцьку сьогодні перекриють одну із вулиць У Луцьку сьогодні перекриють одну із вулиць
05 серпень, 08:47
У Луцьку перекриють рух на Парковій У Луцьку перекриють рух на Парковій
11 липень, 11:49
У Луцьку тимчасово обежать рух вулицею Глушець У Луцьку тимчасово обежать рух вулицею Глушець
10 липень, 17:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Бюджет участі»: лучан запрошують долучитись до розвитку рідного міста
Сьогодні, 18:20
 0
На Волині мешканці декількох районів сидять без світла
Сьогодні, 18:04
 0
У Дрогобичі поховали шістьох загиблих під час обвалу будинку
Сьогодні, 17:58
 0
Волиняни допомогли хлопцю з Аргентини знайти родичів в Україні
Сьогодні, 17:31
 0
На Волині – найвищий клас пожежної небезпеки
Сьогодні, 17:30
 0
Медіа
відео
1/8
﻿