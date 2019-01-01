Волиняни допомогли хлопцю з Аргентини знайти родичів в Україні
Сьогодні, 17:31
Днями ціла спецоперація розгорнулася довкола історії аргентинця з українським корінням - Родріго Ісзчик.
Хлопець розмістив публікацію на одному з інформаційних сайтів Ковеля з проханням допомогти розшукати родичів у селі Журавлине, що знаходиться у Старовижівському районі неподалік Ковеля, - пише Ковельpost.
Як зазначає сам Родріго, він був здивований, коли на його пост відгукнулося близько 20 ковельчан. Одні пропонували знайти інформацію в архівах, інші – хотіли підвезти до села, ще одні – готові були запросити додому на ніч. В результаті спільної допомоги родичі знайшлися.
Ще у 1939 році родина Родріго, а саме сім’я дідуся, переїхала з України до Парагваю. Через рік, 15-річний дідусь Родріго самотужки переїхав до Буенос-Айресу, де почав працювати і навчатися у місцевому виші. Через два роки йому вдалося перевезти до Аргентини і своїх батьків. Родріго із захопленням розповідає історію свого дідуся, адже саме його характер та безстрашність надихнули хлопця приїхати до України на пошуки свого коріння. Саме з 88-річною племінницею свого дідуся Родріго зумів побачитися днями у селі Журавлине. Старенька добре пам’ятає родичів Родріго. Окрім того, має давнє фото дідуся хлопця, копію якого сім’я Родріго має в Аргентині.
Неабияк допомогла у пошуках сім’я Шульгачів, що проживають у Люблинці (Ковельський район). Вони не лише запросили хлопця до себе додому, але й відвезли його до села та допомогли з перекладом.
Одразу після пригод на Волині, Родріго поїхав шукати родичів своєї бабусі у місто Харків. За дивним збігом обставин, колись його дідусь познайомився в Аргентині з дівчиною-українкою, яка була родом із Харкова.
Родріго був захоплений гостинністю волинян і обіцяв під час наступної поїздки до Ковеля привезти і своїх батьків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Хлопець розмістив публікацію на одному з інформаційних сайтів Ковеля з проханням допомогти розшукати родичів у селі Журавлине, що знаходиться у Старовижівському районі неподалік Ковеля, - пише Ковельpost.
Як зазначає сам Родріго, він був здивований, коли на його пост відгукнулося близько 20 ковельчан. Одні пропонували знайти інформацію в архівах, інші – хотіли підвезти до села, ще одні – готові були запросити додому на ніч. В результаті спільної допомоги родичі знайшлися.
Ще у 1939 році родина Родріго, а саме сім’я дідуся, переїхала з України до Парагваю. Через рік, 15-річний дідусь Родріго самотужки переїхав до Буенос-Айресу, де почав працювати і навчатися у місцевому виші. Через два роки йому вдалося перевезти до Аргентини і своїх батьків. Родріго із захопленням розповідає історію свого дідуся, адже саме його характер та безстрашність надихнули хлопця приїхати до України на пошуки свого коріння. Саме з 88-річною племінницею свого дідуся Родріго зумів побачитися днями у селі Журавлине. Старенька добре пам’ятає родичів Родріго. Окрім того, має давнє фото дідуся хлопця, копію якого сім’я Родріго має в Аргентині.
Неабияк допомогла у пошуках сім’я Шульгачів, що проживають у Люблинці (Ковельський район). Вони не лише запросили хлопця до себе додому, але й відвезли його до села та допомогли з перекладом.
Одразу після пригод на Волині, Родріго поїхав шукати родичів своєї бабусі у місто Харків. За дивним збігом обставин, колись його дідусь познайомився в Аргентині з дівчиною-українкою, яка була родом із Харкова.
Родріго був захоплений гостинністю волинян і обіцяв під час наступної поїздки до Ковеля привезти і своїх батьків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині мешканці декількох районів сидять без світла
Сьогодні, 18:04
У Дрогобичі поховали шістьох загиблих під час обвалу будинку
Сьогодні, 17:58
Волиняни допомогли хлопцю з Аргентини знайти родичів в Україні
Сьогодні, 17:31
На Волині – найвищий клас пожежної небезпеки
Сьогодні, 17:30
У центрі Луцька 5 вересня тимчасово обмежать рух транспорту
Сьогодні, 17:15
Медіа