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Волиняни допомогли хлопцю з Аргентини знайти родичів в Україні

Волиняни допомогли хлопцю з Аргентини знайти родичів в Україні
Днями ціла спецоперація розгорнулася довкола історії аргентинця з українським корінням - Родріго Ісзчик.

Хлопець розмістив публікацію на одному з інформаційних сайтів Ковеля з проханням допомогти розшукати родичів у селі Журавлине, що знаходиться у Старовижівському районі неподалік Ковеля, - пише Ковельpost.

Як зазначає сам Родріго, він був здивований, коли на його пост відгукнулося близько 20 ковельчан. Одні пропонували знайти інформацію в архівах, інші – хотіли підвезти до села, ще одні – готові були запросити додому на ніч. В результаті спільної допомоги родичі знайшлися.

Ще у 1939 році родина Родріго, а саме сім’я дідуся, переїхала з України до Парагваю. Через рік, 15-річний дідусь Родріго самотужки переїхав до Буенос-Айресу, де почав працювати і навчатися у місцевому виші. Через два роки йому вдалося перевезти до Аргентини і своїх батьків. Родріго із захопленням розповідає історію свого дідуся, адже саме його характер та безстрашність надихнули хлопця приїхати до України на пошуки свого коріння. Саме з 88-річною племінницею свого дідуся Родріго зумів побачитися днями у селі Журавлине. Старенька добре пам’ятає родичів Родріго. Окрім того, має давнє фото дідуся хлопця, копію якого сім’я Родріго має в Аргентині.

Неабияк допомогла у пошуках сім’я Шульгачів, що проживають у Люблинці (Ковельський район). Вони не лише запросили хлопця до себе додому, але й відвезли його до села та допомогли з перекладом.

Одразу після пригод на Волині, Родріго поїхав шукати родичів своєї бабусі у місто Харків. За дивним збігом обставин, колись його дідусь познайомився в Аргентині з дівчиною-українкою, яка була родом із Харкова.

Родріго був захоплений гостинністю волинян і обіцяв під час наступної поїздки до Ковеля привезти і своїх батьків.

Волиняни допомогли хлопцю з Аргентини знайти родичів в Україні
Волиняни допомогли хлопцю з Аргентини знайти родичів в Україні
Волиняни допомогли хлопцю з Аргентини знайти родичів в Україні
Волиняни допомогли хлопцю з Аргентини знайти родичів в Україні

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Теги: пошук, аргентинець, родичі, Волинь
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