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На кордоні з Польщею запровадять електронні черги

На кордоні з Польщею запровадять електронні черги
У пункті пропуску "Краківець" анонсували пілотний проект із запровадження електронної черги, також розпочнуть будівництво двох автовокзалів для автобусів

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на "Львівський портал".

Так, алгоритм роботи електронної черги планують розробити протягом місяця. Зараз цим займається львівська IT-компанія.

"Саме впровадження не буде таким швидким. Хоча найближчим часом плануємо це зробити, але нам треба доопрацювати під'їзну інфраструктуру. Тому зараз електронна черга знаходиться на початковому етапі розробки", - зазначив директор департаменту міжнародного співробітництва Львівської облдержадміністрації Роман Шепеляк.

Він також поінформував, що зареєструватися в електронній черзі можна буде за допомогою мобільного телефону й перетнути кордон без затримок у вибраний час. Таку реєстрацію планують зробити платною, однак вартість поки що не озвучується. Відомо лише, що для електронної черги у пункті пропуску "Краківець" запровадять додаткову смугу.

Натомість в.о начальника управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Львівської митниці Ярослав Іванейко розповів, що в пункті пропуску майже за 7 млн євро збираються розпочати будівництво двох автовокзалів для автобусів (при виїзді та в’їзді в Україну), павільйонів оформлення легкових транспортних засобів, туалетів та магазинів роздрібної торгівлі.

Крім цього, будуть встановлені ваги та скануюча система. Також планується облаштувати смуги руху (червоний та зелений коридори) для легкових авто і автобусів.Передбачається, що після після завершення перебудови в пункті пропуску зможуть оформлювати на добу до 3-х тисяч автомобілів. Зараз за день оформляють близько 2-х тисяч.

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Теги: нововведення, ПП
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