Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 31 серпня і 1 вересня.
Сьогодні, 20:00
У суботу та неділю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.
За даними Sinoptik.ua. у Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Маневичах, Ковелі, Світязі опадів не передбачається.
Температура повітря вночі від +15 до +18 градусів, удень до +26…+29. Вітер східний, північно-східний, південно-східний і північний, 1-5 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
За даними Sinoptik.ua. у Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Маневичах, Ковелі, Світязі опадів не передбачається.
Температура повітря вночі від +15 до +18 градусів, удень до +26…+29. Вітер східний, північно-східний, південно-східний і північний, 1-5 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 31 серпня і 1 вересня.
Сьогодні, 20:00
Креативили для дітей: під Луцьком батьки і вчителі прикрасили школу і дитсадок. ФОТО
Сьогодні, 19:37
«У вишивці я знайшла розраду», – тяжкохвора волинянка
Сьогодні, 19:22
На кордоні з Польщею запровадять електронні черги
Сьогодні, 19:02
Храм поблизу Луцька отримав чудотворну ікону 18 століття. ФОТО
Сьогодні, 18:42
Медіа