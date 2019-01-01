Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 31 серпня і 1 вересня.





За даними Sinoptik.ua. у Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Маневичах, Ковелі, Світязі опадів не передбачається.



Температура повітря вночі від +15 до +18 градусів, удень до +26…+29. Вітер східний, північно-східний, південно-східний і північний, 1-5 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу та неділю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.За даними Sinoptik.ua. у Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Маневичах, Ковелі, Світязі опадів не передбачається.Температура повітря вночі від +15 до +18 градусів, удень до +26…+29. Вітер східний, північно-східний, південно-східний і північний, 1-5 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

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