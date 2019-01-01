На Волині мешканці декількох районів сидять без світла





Про це інформує пресслужба Волиньобленерго.



Так, аварійне пошкодження на лінії спричинило велику кількість вимкнень електроенергії у Ківерцівському, Луцькому та Рожищенському районах.



Фахівці обіцяють відновити електропостачання сьогодні, 30 серпня, орієнтовно до 20:00 години.



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