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На Волині мешканці декількох районів сидять без світла

На Волині мешканці декількох районів сидять без світла
Деякі райони Волині залишилися без електроенергії через аварію.

Про це інформує пресслужба Волиньобленерго.

Так, аварійне пошкодження на лінії спричинило велику кількість вимкнень електроенергії у Ківерцівському, Луцькому та Рожищенському районах.

Фахівці обіцяють відновити електропостачання сьогодні, 30 серпня, орієнтовно до 20:00 години.

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Теги: без світла, декілька районів, Волинь
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