Колишню очільницю Нацбанку Гонтареву збила машина
Сьогодні, 21:21
Ексголову Національного банку України Валерію Гонтареву в Лондоні збив автомобіль, вона отримала серйозні травми.
Про це повідомляє "Українська правда".
Валерія Гонтарева повідомила, що аварія сталася у понеділок.
"Мене в понеділок вдень на пішохідному переході в центі Лондона збила машина і я тепер у госпіталі... Травми серйозні - переломи кісток стопи. Уже зробили у вівторок першу операцію, чекаю другої", - сказала колишня глава Нацбанку.
За словами Гонтаревої поліція проводить розслідування: це нещасний випадок чи "почали реалізовуватися погрози".
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Про це повідомляє "Українська правда".
Валерія Гонтарева повідомила, що аварія сталася у понеділок.
"Мене в понеділок вдень на пішохідному переході в центі Лондона збила машина і я тепер у госпіталі... Травми серйозні - переломи кісток стопи. Уже зробили у вівторок першу операцію, чекаю другої", - сказала колишня глава Нацбанку.
За словами Гонтаревої поліція проводить розслідування: це нещасний випадок чи "почали реалізовуватися погрози".
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Коментарі 1
А все-таки катюзі, як кажуть, буде по заслузі!
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