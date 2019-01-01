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Колишню очільницю Нацбанку Гонтареву збила машина

Колишню очільницю Нацбанку Гонтареву збила машина
Ексголову Національного банку України Валерію Гонтареву в Лондоні збив автомобіль, вона отримала серйозні травми.

Про це повідомляє "Українська правда".

Валерія Гонтарева повідомила, що аварія сталася у понеділок.

"Мене в понеділок вдень на пішохідному переході в центі Лондона збила машина і я тепер у госпіталі... Травми серйозні - переломи кісток стопи. Уже зробили у вівторок першу операцію, чекаю другої", - сказала колишня глава Нацбанку.

За словами Гонтаревої поліція проводить розслідування: це нещасний випадок чи "почали реалізовуватися погрози".

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Теги: Гонтарева, аварія
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