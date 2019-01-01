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На посвяті першокурсників у волинському виші співатиме Арсен Мірзоян

На посвяті першокурсників у волинському виші співатиме Арсен Мірзоян
На посвяту першокурсників Луцького національного технічного університету приїде відомий український співак Арсен Мірзоян.

Про це повідомила прес-служба навчального закладу.

Посвята відбудеться 3 вересня, о 15:00.

Окрім виступу Мірзояна, на гостей та першокурсників чекає:

- Урочисте дійство посвяти, під час якого першокурсникам офіційно нададуть статус «Студента», а також познайомлять із університетом, його правилами, традиціями, викладачами та адміністрацією.
- Традиційна польова кухня від ректора.
- Стенд-виставка стрілецької зброї від кафедри військової підготовки.
- Виступ військового оркестру прикордонного загону.
- Дружня фотозона від студентів-старшокурсників.
- Food-зона на території університетського парку.
- Відеозйомка з квадрокоптера.

Виступ Арсена Мірзояна запланований на 17:00.

Головна умови для першокурсників: білий дрес-код.

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Теги: ЛНТУ, Арсен Мірзоян, Луцьк
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