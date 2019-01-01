На посвяті першокурсників у волинському виші співатиме Арсен Мірзоян

Арсен Мірзоян.



Про це повідомила прес-служба навчального закладу.



Посвята відбудеться 3 вересня, о 15:00.



Окрім виступу Мірзояна, на гостей та першокурсників чекає:



- Урочисте дійство посвяти, під час якого першокурсникам офіційно нададуть статус «Студента», а також познайомлять із університетом, його правилами, традиціями, викладачами та адміністрацією.

- Традиційна польова кухня від ректора.

- Стенд-виставка стрілецької зброї від кафедри військової підготовки.

- Виступ військового оркестру прикордонного загону.

- Дружня фотозона від студентів-старшокурсників.

- Food-зона на території університетського парку.

- Відеозйомка з квадрокоптера.



Виступ Арсена Мірзояна запланований на 17:00.



Головна умови для першокурсників: білий дрес-код.

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