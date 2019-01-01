Понад 50 українських шкіл - у аварійному стані
Сьогодні, 05:16
В Україні будівлі 56 закладів загальної середньої освіти перебувають в аварійному стані.
Про це для УНН повідомили у пресслужбі МОН.
"Будівлі 56 закладів загальної середньої освіти перебувають в аварійному стані, 37 із них – у сільській місцевості", - йдеться у відповіді.
Також повідомляється, що найбільше таких закладів у таких областях, як Рівненська – 12 та Житомирська – 10.
"Капітального ремонту потребують 957 приміщень закладів загальної середньої освіти, із них 431 – у сільській місцевості. Найбільше таких закладів у Харківській області (327) та місті Києві (144)", - зазначили в МОН.
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Про це для УНН повідомили у пресслужбі МОН.
"Будівлі 56 закладів загальної середньої освіти перебувають в аварійному стані, 37 із них – у сільській місцевості", - йдеться у відповіді.
Також повідомляється, що найбільше таких закладів у таких областях, як Рівненська – 12 та Житомирська – 10.
"Капітального ремонту потребують 957 приміщень закладів загальної середньої освіти, із них 431 – у сільській місцевості. Найбільше таких закладів у Харківській області (327) та місті Києві (144)", - зазначили в МОН.
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