Аліменти по-новому: неплатники платитимуть довше

Велика палата Верховного суду змінила порядок нарахування пені за несвоєчасну сплату аліментів.Про це повідомляє Gazeta.ua."Раніше боржника штрафували за конкретний місяць. Закрити заборгованість він міг через 2 роки. Тепер пеню нараховуватимуть за весь період прострочення платежу до моменту повного погашення всіх боргів по аліментах", - пояснив адвокатЗа його словами, пеня, як і раніше, становитиме 1% від суми заборгованості. Однак через нові правила боржникам доведеться платити більше."Якщо один з батьків не платив грошей на дитину протягом кількох місяців, то пеню нараховуватимуть на весь розмір несплачених аліментів за кожен день прострочення, а не за кожен окремий місяць", - наголошує Кравець.Торік у лютому посилили санкції для неплатників аліментів. Через заборгованість їм заборонили виїжджати за кордон, керувати авто, користуватися зброєю."Це стимулювало недобросовісних батьків покрити борги та вчасно виплачувати аліменти. Щоправда були ті, на кого драконівські санкції не вплинули. Це стосується боржників, які не те, що аліменти, вони себе утримувати не можуть. Більшість з них ніколи не була за кордоном. А ті, хто поїхав, то навряд чи повернуться", - каже адвокат.Він додає, що боржники часто відмовляються виконувати норми закону."Наприклад, через борги людину позбавили водійських прав, а вона на власному авто привозить до колишньої дружини виконавців судових рішень, щоб отримати допуск до дитини. Це абсурд", - підсумовує Кравець.