вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Аліменти по-новому: неплатники платитимуть довше

Аліменти по-новому: неплатники платитимуть довше
Велика палата Верховного суду змінила порядок нарахування пені за несвоєчасну сплату аліментів.

Про це повідомляє Gazeta.ua.

"Раніше боржника штрафували за конкретний місяць. Закрити заборгованість він міг через 2 роки. Тепер пеню нараховуватимуть за весь період прострочення платежу до моменту повного погашення всіх боргів по аліментах", - пояснив адвокат Ростислав Кравець.

За його словами, пеня, як і раніше, становитиме 1% від суми заборгованості. Однак через нові правила боржникам доведеться платити більше.

"Якщо один з батьків не платив грошей на дитину протягом кількох місяців, то пеню нараховуватимуть на весь розмір несплачених аліментів за кожен день прострочення, а не за кожен окремий місяць", - наголошує Кравець.

Торік у лютому посилили санкції для неплатників аліментів. Через заборгованість їм заборонили виїжджати за кордон, керувати авто, користуватися зброєю.

"Це стимулювало недобросовісних батьків покрити борги та вчасно виплачувати аліменти. Щоправда були ті, на кого драконівські санкції не вплинули. Це стосується боржників, які не те, що аліменти, вони себе утримувати не можуть. Більшість з них ніколи не була за кордоном. А ті, хто поїхав, то навряд чи повернуться", - каже адвокат.

Він додає, що боржники часто відмовляються виконувати норми закону.

"Наприклад, через борги людину позбавили водійських прав, а вона на власному авто привозить до колишньої дружини виконавців судових рішень, щоб отримати допуск до дитини. Це абсурд", - підсумовує Кравець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, аліменти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, які автомобілі практично ніколи не викрадають
Сьогодні, 02:09
Аліменти по-новому: неплатники платитимуть довше
Сьогодні, 01:13
У Луцьку на Соборності – нічна автотроща. ФОТО
Сьогодні, 00:24
31 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У волинському місті на дверях квартир ставлять «мітки»
30 серпень, 23:31
Схожі новини
В Офісі Президента спростували інформацію про повернення полонених українців В Офісі Президента спростували інформацію про повернення полонених українців
30 серпень, 09:05
Розпочався обмін полоненими між Україною та Росією, - ЗМІ Розпочався обмін полоненими між Україною та Росією, - ЗМІ
30 серпень, 06:19
З`явилася нова нагорода для військових З`явилася нова нагорода для військових
30 серпень, 04:23
Депутати Верховної Ради позбавили себе недоторканності Депутати Верховної Ради позбавили себе недоторканності
30 серпень, 03:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили, які автомобілі практично ніколи не викрадають
Сьогодні, 02:09
 0
Аліменти по-новому: неплатники платитимуть довше
Сьогодні, 01:13
 0
У Луцьку на Соборності – нічна автотроща. ФОТО
Сьогодні, 00:24
 0
31 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У волинському місті на дверях квартир ставлять «мітки»
30 серпень, 23:31
 0
Медіа
відео
1/8
﻿