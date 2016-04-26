З`явилася нова нагорода для військових
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29 серпня військовослужбовців Збройних Сил України вперше нагородили новою відомчою відзнакою "За поранення".
Нагородження відбулося під час робочої наради з керівним складом оборонного відомства та ЗСУ, повідомляє Gazeta.ua, посилаючись на Міністерство оборони України.
Нею, відповідно до наказу Міністра оборони України, нагороджуються військовослужбовці Збройних Сил України, які отримали поранення під час захисту державного суверенітету і територіальної цілісності нашої держави.
Першим відомчу нагороду отримав начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна Герой України генерал-майор Ігор Гордійчук.
Також її отримали 24 військових. Серед нагороджених 9 полковників, 3 підполковника, 2 майори, 1 капітан та 2 лейтенанти, 6 сержантів та 1 солдат.
Медаль "За поранення" — кругла, із тризубом, терновим вінком і перехрещеними мечами на аверсі. Кількість поранень та їх ступені важкості визначаються гілочками, які кріпляться на стрічці медалі та планці. Легкі поранення позначаються білою або срібною гілкою. Важкі — золотою і жовтою.
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Нагородження відбулося під час робочої наради з керівним складом оборонного відомства та ЗСУ, повідомляє Gazeta.ua, посилаючись на Міністерство оборони України.
Нею, відповідно до наказу Міністра оборони України, нагороджуються військовослужбовці Збройних Сил України, які отримали поранення під час захисту державного суверенітету і територіальної цілісності нашої держави.
Першим відомчу нагороду отримав начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна Герой України генерал-майор Ігор Гордійчук.
Також її отримали 24 військових. Серед нагороджених 9 полковників, 3 підполковника, 2 майори, 1 капітан та 2 лейтенанти, 6 сержантів та 1 солдат.
Медаль "За поранення" — кругла, із тризубом, терновим вінком і перехрещеними мечами на аверсі. Кількість поранень та їх ступені важкості визначаються гілочками, які кріпляться на стрічці медалі та планці. Легкі поранення позначаються білою або срібною гілкою. Важкі — золотою і жовтою.
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