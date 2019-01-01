Волинян, які стали чемпіонами світу, нагородили в облраді

мельянов Сергій та Мажула Марина отримали нагороди у Волиньраді.



Зустріч з головою Волинської обласної ради відбулася 30 серпня.



Нагадаємо, нещодавно на чемпіонаті світу, який відбувався в угорському Сегеді, волинські спортсмени здобули золоті нагороди.



В облраді спортсменів вітали її очільниця Ірина Вахович та її заступник Роман Карпюк. Керівники вручили посвідчення та значки спортивного звання: Сергію - Заслужений майстер спорту України, а Марині - Майстер спорту України міжнародного класу.





В ході спілкування спортсмени розповіли, що мають хороші результати завдяки тренерові Вячеславу Загребі та теплій підтримці своїх родин.



Зовсім скоро волиняни вирушають до Токіо на тестові змагання перед стартом Паралімпійських ігор – 2020.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Спортсмени Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Єтаотримали нагороди у Волиньраді.Зустріч з головою Волинської обласної ради відбулася 30 серпня.Нагадаємо, нещодавно на чемпіонаті світу, який відбувався в угорському Сегеді, волинські спортсмени здобули золоті нагороди.В облраді спортсменів вітали її очільницята її заступник. Керівники вручили посвідчення та значки спортивного звання: Сергію - Заслужений майстер спорту України, а Марині - Майстер спорту України міжнародного класу.В ході спілкування спортсмени розповіли, що мають хороші результати завдяки тренерові Вячеславу Загребі та теплій підтримці своїх родин.Зовсім скоро волиняни вирушають до Токіо на тестові змагання перед стартом Паралімпійських ігор – 2020.

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