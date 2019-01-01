Волинян, які стали чемпіонами світу, нагородили в облраді
Сьогодні, 03:13
Спортсмени Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Ємельянов Сергій та Мажула Марина отримали нагороди у Волиньраді.
Зустріч з головою Волинської обласної ради відбулася 30 серпня.
Нагадаємо, нещодавно на чемпіонаті світу, який відбувався в угорському Сегеді, волинські спортсмени здобули золоті нагороди.
В облраді спортсменів вітали її очільниця Ірина Вахович та її заступник Роман Карпюк. Керівники вручили посвідчення та значки спортивного звання: Сергію - Заслужений майстер спорту України, а Марині - Майстер спорту України міжнародного класу.
В ході спілкування спортсмени розповіли, що мають хороші результати завдяки тренерові Вячеславу Загребі та теплій підтримці своїх родин.
Зовсім скоро волиняни вирушають до Токіо на тестові змагання перед стартом Паралімпійських ігор – 2020.
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Зустріч з головою Волинської обласної ради відбулася 30 серпня.
Нагадаємо, нещодавно на чемпіонаті світу, який відбувався в угорському Сегеді, волинські спортсмени здобули золоті нагороди.
В облраді спортсменів вітали її очільниця Ірина Вахович та її заступник Роман Карпюк. Керівники вручили посвідчення та значки спортивного звання: Сергію - Заслужений майстер спорту України, а Марині - Майстер спорту України міжнародного класу.
В ході спілкування спортсмени розповіли, що мають хороші результати завдяки тренерові Вячеславу Загребі та теплій підтримці своїх родин.
Зовсім скоро волиняни вирушають до Токіо на тестові змагання перед стартом Паралімпійських ігор – 2020.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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