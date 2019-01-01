Повідомили, які автомобілі практично ніколи не викрадають

Фахівці склали рейтинг автомобілів, які найрідше викрадають.У список потрапили тільки ті машини, у яких співвідношення числа викрадених до загальної кількості застрахованих складає 0 відсотків, - повідомляє Аvtodream.За даними страховика, викрадачі не цікавляться кросовером Volkswagen Tiguan, а також Skoda Rapid і Volvo XC60. Ці моделі займають перші три рядки рейтингу. Далі ідуть Volkswagen Touareg, Audi Q5, BMW X3 і Renault Kaptur.За словами представників компанії, найчастіше автомобілі викрадають на замовлення або для розбору на запчастини. У першому випадку злочинці вибирають дорогі іномарки, а в другому - найпопулярніші моделі масового сегментаю А відсутність інтересу у викрадачів до перерахованих машин побічно відображає ситуацію на чорному ринку.