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Повідомили, які автомобілі практично ніколи не викрадають

Повідомили, які автомобілі практично ніколи не викрадають
Фахівці склали рейтинг автомобілів, які найрідше викрадають.

У список потрапили тільки ті машини, у яких співвідношення числа викрадених до загальної кількості застрахованих складає 0 відсотків, - повідомляє Аvtodream.

За даними страховика, викрадачі не цікавляться кросовером Volkswagen Tiguan, а також Skoda Rapid і Volvo XC60. Ці моделі займають перші три рядки рейтингу. Далі ідуть Volkswagen Touareg, Audi Q5, BMW X3 і Renault Kaptur.

За словами представників компанії, найчастіше автомобілі викрадають на замовлення або для розбору на запчастини. У першому випадку злочинці вибирають дорогі іномарки, а в другому - найпопулярніші моделі масового сегментаю А відсутність інтересу у викрадачів до перерахованих машин побічно відображає ситуацію на чорному ринку.

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Теги: викрадення, авто
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