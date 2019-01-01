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Повідомили дату презентації нових iPhone

Повідомили дату презентації нових iPhone
Apple офіційно розіслала запрошення для преси на презентацію нових iPhone.

Вона відбудеться у вівторок, 10 вересня, в Театрі Стіва Джобса в кампусі Apple Park в Купертіно, штат Каліфорнія, - пише РІК.

На запрошенні зображений логотип Apple зі слоганом: "By Innovation Only".

Очікується, що 10 вересня компанія представить три нових iPhone і інші гаджети.

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Теги: технології
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