Повідомили дату презентації нових iPhone
Сьогодні, 07:05
Apple офіційно розіслала запрошення для преси на презентацію нових iPhone.
Вона відбудеться у вівторок, 10 вересня, в Театрі Стіва Джобса в кампусі Apple Park в Купертіно, штат Каліфорнія, - пише РІК.
На запрошенні зображений логотип Apple зі слоганом: "By Innovation Only".
Очікується, що 10 вересня компанія представить три нових iPhone і інші гаджети.
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Вона відбудеться у вівторок, 10 вересня, в Театрі Стіва Джобса в кампусі Apple Park в Купертіно, штат Каліфорнія, - пише РІК.
На запрошенні зображений логотип Apple зі слоганом: "By Innovation Only".
Очікується, що 10 вересня компанія представить три нових iPhone і інші гаджети.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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