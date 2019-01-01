Молодь «Волині» перемогла «Маріуполь»
Сьогодні, 06:17
Молодіжка луцької «Волині», яка виступає в елітному футбольному дивізіоні, перемогля однолітків з ФК «Маріуполь».
Про це повідомляє прес-служба футбольного клубу.
У протистоянні з «Маріуполем» розхитувати оборонні порядки суперників довелося добрих півгодини. А на 33-й хвилині Микола Кухаревич здорово розібрався у штрафній площі гостей, прокинув м’яч повз захисника та відправив його точно у ціль повз голкіпера – 1:0. Не встигли гравці «Маріуполя» оговтатися від першого гола, як одразу отримали в свої ворота другий. Ілля Теліховський після передачі із глибини вирвався віч-на-віч із воротарем та більярдно точним ударом покотив «кулястого» під дальню стійку – 2:0.
У другому таймі волиняни не скидали обертів та продовжили тиск на ворота гостей. Під час швидкої атаки «Волині» м’яч дістався Владиславу Кристіну, однак його удар відбив воротар «Маріуполя», однак наступ «хрестоносців» продовжився другим темпом і після подачі з флангу гарним ударом головою своє прізвище у протокол вписав Василь Пасічняк – 3:0.
Волиняни не раз і не два могли збільшувати свою перевагу в рахунку, а після удару Олександра Мартинюка буквально з лінії воріт м’яч виніс захисник. Утім, підопічні Руслана Мостового таки досягли свого – Максим Попов гарно замкнув на дальній стійці простріл з флангу – 4:0. Ще один раз міг забивати той-таки Мартинюк, який влучив у бокову стійку, однак до фінального свистка рахунок залишився незмінним.
Після чергової перемоги «Волинь» ділить дві перші сходинки із чинними юнацькими чемпіонами України – київським «Динамо». А наступний матч – зіграє уже 13 вересня, коли на виїзді зустрінеться із ковалівським «Колосом».
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Про це повідомляє прес-служба футбольного клубу.
У протистоянні з «Маріуполем» розхитувати оборонні порядки суперників довелося добрих півгодини. А на 33-й хвилині Микола Кухаревич здорово розібрався у штрафній площі гостей, прокинув м’яч повз захисника та відправив його точно у ціль повз голкіпера – 1:0. Не встигли гравці «Маріуполя» оговтатися від першого гола, як одразу отримали в свої ворота другий. Ілля Теліховський після передачі із глибини вирвався віч-на-віч із воротарем та більярдно точним ударом покотив «кулястого» під дальню стійку – 2:0.
У другому таймі волиняни не скидали обертів та продовжили тиск на ворота гостей. Під час швидкої атаки «Волині» м’яч дістався Владиславу Кристіну, однак його удар відбив воротар «Маріуполя», однак наступ «хрестоносців» продовжився другим темпом і після подачі з флангу гарним ударом головою своє прізвище у протокол вписав Василь Пасічняк – 3:0.
Волиняни не раз і не два могли збільшувати свою перевагу в рахунку, а після удару Олександра Мартинюка буквально з лінії воріт м’яч виніс захисник. Утім, підопічні Руслана Мостового таки досягли свого – Максим Попов гарно замкнув на дальній стійці простріл з флангу – 4:0. Ще один раз міг забивати той-таки Мартинюк, який влучив у бокову стійку, однак до фінального свистка рахунок залишився незмінним.
Після чергової перемоги «Волинь» ділить дві перші сходинки із чинними юнацькими чемпіонами України – київським «Динамо». А наступний матч – зіграє уже 13 вересня, коли на виїзді зустрінеться із ковалівським «Колосом».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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