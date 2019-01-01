Молодь «Волині» перемогла «Маріуполь»

Молодіжка луцької «Волині», яка виступає в елітному футбольному дивізіоні, перемогля однолітків з ФК «Маріуполь».Про це повідомляє прес-служба футбольного клубу.У протистоянні з «Маріуполем» розхитувати оборонні порядки суперників довелося добрих півгодини. А на 33-й хвилиніздорово розібрався у штрафній площі гостей, прокинув м’яч повз захисника та відправив його точно у ціль повз голкіпера – 1:0. Не встигли гравці «Маріуполя» оговтатися від першого гола, як одразу отримали в свої ворота другий.після передачі із глибини вирвався віч-на-віч із воротарем та більярдно точним ударом покотив «кулястого» під дальню стійку – 2:0.У другому таймі волиняни не скидали обертів та продовжили тиск на ворота гостей. Під час швидкої атаки «Волині» м’яч дістався, однак його удар відбив воротар «Маріуполя», однак наступ «хрестоносців» продовжився другим темпом і після подачі з флангу гарним ударом головою своє прізвище у протокол вписав– 3:0.Волиняни не раз і не два могли збільшувати свою перевагу в рахунку, а після ударубуквально з лінії воріт м’яч виніс захисник. Утім, підопічнітаки досягли свого –гарно замкнув на дальній стійці простріл з флангу – 4:0. Ще один раз міг забивати той-таки Мартинюк, який влучив у бокову стійку, однак до фінального свистка рахунок залишився незмінним.Після чергової перемоги «Волинь» ділить дві перші сходинки із чинними юнацькими чемпіонами України – київським «Динамо». А наступний матч – зіграє уже 13 вересня, коли на виїзді зустрінеться із ковалівським «Колосом».